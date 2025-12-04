Renunció jefe de obra del Pronis y alertó riesgo de que hospital de Huancavelica quede inconcluso

La salida del funcionario expuso decisiones que priorizan equipamiento sobre obras sin concluir y evidenció cinco meses de pagos atrasados que amenazan con paralizar la construcción del establecimiento



El Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis) enfrenta una crisis operativa luego de que el jefe de la Unidad de Obra renunciara este jueves y denunciara que la entidad licita equipamiento para el hospital de Huancavelica mientras la construcción del establecimiento aún no tiene asegurado su financiamiento para culminar. El funcionario advirtió que esta decisión vulnera criterios técnicos y presupuestales fundamentales para la correcta ejecución de inversiones en salud.

Una obra sin pago y al borde de la resolución

La obra del hospital regional acumula cinco meses de valorizaciones impagas. Técnicos de la zona confirmaron que el contratista comunicó la imposibilidad de sostener operaciones sin recibir los pagos adeudados. Este escenario coloca al proyecto en riesgo inminente de resolución contractual, lo que extendería la brecha de infraestructura sanitaria en una de las regiones más necesitadas del país.

El exfuncionario formalizó su renuncia irrevocable después de constatar que las decisiones recientes «vulneran criterios técnicos, presupuestales y de priorización establecidos para la correcta ejecución de inversiones en salud». Su salida añade presión sobre un portafolio de proyectos que ya arrastra retrasos y tensiones financieras críticas.

Cusco desfinanciado mientras Huancavelica licita equipos

El especialista citó el caso del Hospital Antonio Lorena del Cusco como evidencia de la ruptura de criterios técnicos. El proyecto alcanza cerca del 80% de avance físico pero requiere desembolsos inmediatos para evitar la paralización de frentes activos y el incremento de sobrecostos. Sin embargo, el Pronis priorizó recursos para el proceso de equipamiento del hospital de Huancavelica, cuyo avance de obra no supera el 50% y mantiene obligaciones pendientes por aproximadamente 30 millones de soles vinculados al adelanto de materiales.

«Priorizar el equipamiento sin haber culminado la obra vulnera el principio técnico fundamental de secuencialidad de inversión, generando ineficiencias y riesgos financieros innecesarios», alertó el exjefe en su carta de renuncia. Esta decisión contradice la lógica de inversión que establece completar la infraestructura antes de adquirir equipamiento.

Pronis defiende licitación pero la polémica continúa

La controversia escaló después de que un reporte periodístico nacional cuestionara el proceso de equipamiento. El Pronis respondió con un comunicado donde aseguró que la licitación se desarrolla de manera técnica, que «no existe Buena Pro ni adjudicación alguna» y que la reactivación del proceso ocurrió tras contar con certificación presupuestal. No obstante, estas explicaciones no disiparon las dudas sobre la consistencia de las decisiones internas.

El exfuncionario sostuvo que la controversia pública, sumada a las decisiones que desfinancian proyectos en ejecución, compromete la integridad del portafolio y «expone al Estado a mayores costos, pérdidas y potenciales arbitrajes». Afirmó que no podía acompañar una gestión que reduce la coherencia operativa y debilita los proyectos más próximos a beneficiar a la población.