Remo peruano ganó un total de 11 medallas en los XX Juegos Bolivarianos 2025

Demostrando que el Perú es imbatible en el mar, la selección de Remo, finalizó su participación en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 con un total de 11 medallas, que lo colocan como una de las disciplinas nacionales con más preseas en el mencionado torneo.

En la ceremonia de premiación realizada en la Playa Cantolao, en La Punta, Callao, nuestro representativo subió al podio por obtener 3 preseas de oro, 5 de plata y 3 de bronce. Entre las más ganadoras estuvieron las gemelas Alessia y Valeria Palacios, integrantes del Programa Lima 2027 del Instituto Peruano del Deporte (IPD), quienes finalizaron con 5 preseas, entre individual, dobles y en equipo.

«Feliz y orgullosa porque el trabajo de tanto tiempo dio sus frutos. Ahora vamos por más medallas en los Juegos Panamericanos Lima 2027», expresó Valeria Palacios.

La joven promesa, Luciana Zegarra, también expresó su sentir por el triunfo. «Contenta porque es mi primera medalla en unos Bolivarianos. Tuvimos unos problemas en el bote, pero los pudimos resolver para ganar la presea. Con el apoyo del PAD del IPD estoy seguro que lograremos más triunfos en los Panamericanos Lima 2027», indicó.

En el último día de competencias se ganaron dos medallas. La de plata en la modalidad 4LWx femenino gracias al equipo conformado por las gemelas, Pamela Noya y Luciana Zegarra. Mientras que el bronce fue para el equipo masculino 4LMx, integrado por Augusto Arbulú, César Cipriani, Matias Cabizza y Sebastián Farfán.

Las medallas logradas: ORO: Valeria Palacios (LW1x femenino); Adriana Sanguineti y Pamela Noya (W2x femenino); Valeria y Alessia Palacios (LW2x femenino).

PLATA: Vincenzo Giurfa (M1x masculino); Alessia y Valeria Palacios (LW2x femenino); Adriana Sanguineti (W1x femenino); Alessia y Valeria Palacios (W2 femenino); Alessia y Valeria Palacios, Pamela Noya y Luciana Zegarra (4LWx femenino). BRONCE: Gerónimo Hamann y Salvatore Salpietro (M2); César Cipriani (LM1x); Augusto Arbulú, César Cipriani, Matías Cabizza y Sebastián Farfán (4LMx masculino).