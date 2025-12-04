Proeza médica: el sistema de salud se une para atender primer caso de embarazo ectópico abdominal con bebé vivo

Intervención permitió salvar la vida a la madre y que nazca sano su bebé que se desarrolló fuera del útero con placenta adherida al hígado

Doble milagro de vida y hazaña médica se escribe en la historia del Ministerio de Salud (Minsa) y el Seguro Social de Salud (EsSalud). El ministro de Salud, Luis Quiroz Avilés, presentó el caso emblemático de embarazo ectópico abdominal (con placenta adherida al hígado) a término de 40 semanas, con bebé vivo, en el Hospital Nacional Cayetano Heredia. La madre de 19 años, a quien le realizaron una cirugía de alta complejidad para salvarle la vida, y la recién nacida, que llegó a este mundo con 3 kilos 600 gramos de peso, se encuentran estables tras recibir atención especializada.

El ministro precisó que este caso constituye el primero en el Perú bajo estas condiciones, y el cuarto caso en el mundo; con desenlace feliz tanto para la madre como para la bebé. La atención –precisó– fue cubierta en su totalidad por el Seguro Integral de Salud (SIS).

El 96 % de los embarazos ectópicos, fuera del útero, se dan en la trompa de Falopio y un 4 % en la zona abdominal. En este caso, y lo que lo hace especial, es que el óvulo fecundado se implantó en el hígado y a través de las arterias de este órgano el feto se iba alimentando.

Lo que también hace único a este caso en el mundo es que la bebé llegó a las 40 semanas de gestación, mientras tres casos anteriores reportaron embarazo ectópico con bebé vivo en cavidad abdominal hasta 36 semanas.

La madre alumbró a su niña por cesárea en el Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, de Puente Piedra. Luego, tuvo que ser trasladada al Hospital Cayetano Heredia para una cirugía de alta complejidad ya que no se le podía extraer la placenta porque sangraba demasiado.

Se le realizó una embolización por radiología intervencionista, que consistió en cerrar las arterias que nutrían a la placenta. La intervención fue un éxito gracia al apoyo de un especialista del Hospital Almenara de EsSalud. La paciente ya salió de peligro y actualmente está estable en condiciones de ser dada de alta.

“Este caso es una muestra de que hoy el sector Salud está brindando atención con calidad y seguridad del paciente, respetando la dignidad de la persona humana. Digo sector Salud porque es un trabajo articulado entre el Minsa y EsSalud”, añadió el titular del Minsa.

Cabe señalar que el parto fue atendido por cesárea en el Hospital Carlos Lanfranco La Hoz que tuvo que movilizar a sus mejores profesionales de los departamentos de Gineco-Obstetricia, Cirugía y Pediatría para atender al bebé y madre. Luego se procedió a su traslado al Hospital Cayetano Heredia para el manejo de la hemorragia del hígado y otras complicaciones.

Madre y bebé estables

La paciente ingresó por el Servicio de Emergencia del Hospital Nacional Cayetano Heredia el 20 de noviembre por parto con el diagnóstico embarazo ectópico abdominal con inserción hepática de placenta. Posteriormente, los especialistas le realizaron embolización ultraselectiva de arterias hepáticas que contribuían a irrigación placentaria, procedimiento de alta complejidad, con éxito en el caso de la paciente.

Este procedimiento posiciona al Hospital Nacional Cayetano Heredia como centro de referencia en Minsa para estos procedimientos complejos.

La paciente se encuentra estable y se reencontró con su bebé. En las próximas horas retornaran a su hogar.