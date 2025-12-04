Policía y Serenazgo frenan cierre del túnel Benavides pese a fin de concesión de Rutas de Lima

Autoridades alegan falta de documentación oficial mientras empresa intenta clausurar infraestructura tras entregar concesión a la Municipalidad de Lima



La Policía Nacional del Perú (PNP) y el Serenazgo de Santiago de Surco bloquearon este jueves el intento de Rutas de Lima de cerrar el túnel Benavides en la Panamericana Sur. La empresa concesionaria argumentó que ya entregó la administración de la infraestructura a la Municipalidad Metropolitana de Lima, pero los efectivos policiales exigieron documentación oficial y la presencia de funcionarios municipales que autorizaran la medida.

Enfrentamiento en plena vía

Representantes de Rutas de Lima llegaron al lugar con el objetivo de clausurar el acceso al túnel que conecta distritos como Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Lurín. Llevaron separadores viales y un panel que rezaba: «Túnel Benavides, cierre temporal, use el puente Benavides». Sin embargo, los policías les impidieron avanzar.

Los agentes sostuvieron que no contaban con respaldo documental ni con autoridades municipales presentes que validaran el cierre. El Serenazgo de Surco reforzó la medida colocando uno de sus vehículos en el ingreso del túnel para impedir físicamente la instalación de barreras.

Concesión en tierra de nadie

Este episodio revela el vacío institucional que genera la transferencia de infraestructura urbana vital. Rutas de Lima anunció el fin de sus operaciones y afirma haber entregado la concesión a la comuna limeña. Pero la Municipalidad no envió funcionarios para asumir el control efectivo del túnel.

Durante varios minutos, el personal de la concesionaria intentó dialogar con los efectivos policiales para explicar el procedimiento. Los argumentos no prosperaron. Finalmente, los trabajadores retiraron todos los elementos instalados y abandonaron la zona.

¿Quién administra el túnel?

El Serenazgo de Surco y la PNP permanecen resguardando el acceso para evitar nuevos intentos de cierre. Mientras tanto, miles de conductores siguen utilizando el túnel Benavides sin saber quién responde realmente por su operación y mantenimiento. La falta de coordinación entre Rutas de Lima, la Municipalidad de Lima y las autoridades distritales deja en el aire la seguridad de una infraestructura clave para el transporte en la capital.