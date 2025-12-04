Perú disputará este viernes las finales de dobles femenino y masculino de tenis

Más medallas por lograr. La delegación peruana aseguró, por lo menos, dos medallas más en la disciplina del Tenis. Las raquetas peruanas lograron clasificar a las finales de dobles masculino y femenino de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, tras lograr hoy jueves triunfos importantes en las instalaciones del Lawn Tennis de la Exposición. Hoy viernes buscarán la medalla de oro.

En la rama femenina, nuestras tenistas Romina Ccuno y Lucciana Pérez se clasificaron a la final de dobles tras derrotar a las dominicanas Ana Carmen Zamburek y Kelly Williford por 2 sets a 0, parciales de 6-2 y 7-5. Se medirán a las colombianas Lizarazo y Pérez que sacaron su pase, con triunfo ante la dupla chilena de Vergara y Gerald por 2sets a 0, parciales de 7-6 y 6-0.

En cuanto a la rama masculina, el turno de la dupla de Juan Pablo Varillas y Arklon Huertas del Pino, quienes derrotaron por 2 sets a 0, parciales de 6-1 y 6-4 a los chilenos Torrealba y Villalón para meterse a la definición de la presea dorada.

Enfrentarán hoy en la final a la pareja colombiana, conformada por Arcila y Gómez que se impusieron por 2 sets a 1, parciales de 6-7, 6-2 y 7-6 a la dupla ecuatoriana de Pérez y Bianchi en la instancia anterior.