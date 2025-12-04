Paolo Guerrero señaló que no tiene nada que ver en la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima

Se pronunció. Paolo Guerrero, atacante de Alianza Lima, se refirió al empate logrado ante Cristal (1-1) y, además, respondió a las críticas surgidas luego de confirmarse la salida de Hernán Barcos. Destacó la importancia del resultado obtenido y aseguró que en el duelo de vuelta buscarán acceder a la siguiente fase.

“Felizmente conseguimos empatar el partido, que es lo importante. En el partido de vuelta intentaremos dar lo mejor y acceder a la siguiente ronda para darle una alegría a la hinchada”, remarcó Paolo a la salida de los entrenamientos de Alianza.

El “Depredador” fue contundente al rechazar cualquier insinuación de deslealtad hacia el club, luego de versiones que lo relacionaban con la salida de Barcos. “Desde chico mi entorno es Alianza Lima y el que crea que yo pueda hacer algo en contra de mi equipo no es hincha. Vine aquí a dar lo mejor de mí, hacer goles, pero aquí hay algo más importante: no hay nadie por encima del club”, puntualizó.

También recordó que las decisiones pasan exclusivamente por la dirigencia y el comando técnico, y pidió que se esclarezcan los rumores. “Siento que hay una ojeriza contra mí, cuando lo único que hice es darle alegrías al país. Claro que me afecta, pero estoy enfocado en el partido del sábado, es una final para nosotros. Yo soy uno más en el grupo, no decido nada. Espero que las personas salgan a desmentir porque siento que se la agarran conmigo, pero yo solo entrego la vida por Alianza Lima”, señaló.

Finalmente, Guerrero manifestó su deseo que Hernán Barcos continúe en Alianza Lima para el 2026. «Por mi parte que se quede Hernán, estoy agradecido con él por todo lo que le ha dado al club, en el momento que llegó, hacer goles, obtener títulos, pero como lo dije hay una comisión y un cuerpo técnico que toma decisiones».