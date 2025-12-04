ONPE fija elecciones primarias para mayo de 2026 con restricciones que favorecen la designación a dedo

La ONPE determinó que las primarias se realizarán el 17 de mayo. Solo dos agrupaciones eligieron el voto universal en las generales de 2026, mientras 37 optaron por el sistema de delegados.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales determinó que las elecciones primarias para definir candidatos a gobiernos regionales y municipales se realizarán el 17 de mayo de 2026, cinco meses antes de los comicios generales subnacionales programados para octubre. La resolución establece que todas las organizaciones políticas deben comunicar su modalidad de elección interna antes del 16 de febrero del mismo año.

Sistema de delegados domina las preferencias partidarias

La normativa contempla tres modalidades de elección: voto universal, voto universal de afiliados o elección por delegados. Esta última opción permite a las cúpulas partidarias mantener mayor control sobre la designación de candidatos. En las elecciones generales de 2026, de 39 organizaciones habilitadas, 37 eligieron el sistema de delegados. Solo el Partido Aprista Peruano y Renovación Popular optaron por la modalidad de un militante, un voto.

Las agrupaciones que escojan el sistema de delegados realizarán una segunda votación el 24 de mayo para definir candidaturas. Los partidos, no la ONPE, organizarán este proceso interno.

Requisitos y cuotas obligatorias

La Resolución Jefatural n.° 000187-2025-JN/ONPE establece que solo pueden postular quienes se afiliaron hasta el 7 de octubre de 2024. Los electores deben estar inscritos en padrones del Reniec aprobados por el JNE. Las listas finales deben respetar paridad de género con 50% de hombres y mujeres alternados. Además, deben incluir al menos 20% de menores de 29 años. En circunscripciones con comunidades nativas y pueblos originarios, estos deben ocupar mínimo 15% de la lista.

Margen para candidatos designados

Una vez concluidas las primarias, la ONPE remitirá resultados al JNE y a los partidos. Las organizaciones podrán incluir hasta 30% de candidatos designados sin pasar por elecciones internas. Este porcentaje abre la puerta a negociaciones cupulares que debilitan la participación democrática de las bases. El JNE aprobó esta semana el cronograma completo para las elecciones del 4 de octubre de 2026.