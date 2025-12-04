Minsa Móvil atiende a casi 3,000 personas en Tacna durante visita presidencial

La brigada médica llegó a la región fronteriza con más de diez especialidades. El secretario general del Minsa supervisó el hospital local y se reunió con sindicatos de trabajadores de salud.

El Minsa Móvil atendió gratuitamente a 2,877 personas en Tacna con servicios de ginecología, endocrinología, cardiología, medicina familiar, dermatología, oftalmología, medicina interna, optometría, pediatría, odontopediatría, farmacia y entrega de lentes. La jornada formó parte del viaje de trabajo del presidente José Jerí a las regiones del país. El secretario general del Ministerio de Salud, Carlos Bernardo Linares Arcela, supervisó el operativo y recorrió el Hospital Hipólito Unanue.

Atención médica gratuita en múltiples especialidades

El despliegue del Minsa Móvil concentró servicios que habitualmente requieren largos tiempos de espera en el sistema público. Las 2,877 atenciones abarcaron desde consultas médicas especializadas hasta la entrega de lentes. Linares Arcela representó al ministro Luis Quiroz. Destacó que el compromiso del gobierno es brindar atención integral, oportuna y humana para fortalecer el acceso a los servicios de salud en la región.

Evaluación del hospital y diálogo con trabajadores

El secretario general verificó el funcionamiento y el estado de la infraestructura del Hospital Hipólito Unanue de Tacna. Además, sostuvo una reunión con representantes de sindicatos de personal asistencial y administrativo. Los trabajadores expusieron demandas en materia laboral y preocupaciones orientadas a mejorar la atención a los pacientes.

Coordinación multisectorial para el desarrollo regional

El Minsa participó en la Sesión Plenaria de Intervención Multisectorial junto a los ministerios de Defensa, Comercio Exterior, Economía, Energía y Minas, Justicia, Vivienda, la Gobernanza Territorial de la PCM y el gobierno regional. En la sesión se abordaron las principales preocupaciones que limitan el desarrollo de las provincias de Tacna. Los sectores plantearon intervenciones estratégicas para fortalecer la atención de salud y la mejora de servicios a la ciudadanía.