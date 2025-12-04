Ministerio de Justicia capacita a más de 1200 serenos de Lima Centro y refuerza su respuesta técnica y legal

En ceremonia liderada por el ministro Walter Martínez Laura, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) clausuró la campaña de capacitación “Más capacidad, más seguridad” mediante la cual se fortalecieron las capacidades técnicas y legales de 1250 serenos de Lima Centro.

Acompañado de alcaldes distritales y de la congresista Kira Alcarraz, el titular del sector Justicia resaltó que “la seguridad ciudadana se construye desde el territorio con instituciones que dialogan, que se complementan y actúan con un sentido de urgencia, porque la realidad de hoy en día nos exige eso”.

El ministro Walter Martínez detalló que “estas capacitaciones se marcan en la política del Consejo Nacional de Política Criminal (CONAPOC), que busca fortalecer el uso de información criminológica, promover la prevención del delito y garantizar que los gobiernos locales cuenten con mejores instrumentos de gestión para poder enfrentar los delitos de mayor impacto”.

En la actividad se presentaron los resultados preliminares de la investigación “Los Serenazgos Municipales: perfiles y competencias de los serenos de Lima Centro”, desarrollado por el Observatorio Nacional de Política Criminal – INDAGA del MINJUSDH. Entre los hallazgos iniciales se encontró que la mayoría de agentes ediles encuestados ha iniciado una carrera de educación técnica o universitaria y la mitad ha concluido la carrera, a su vez que la mayor parte de entrevistados refiere que el principal motivo para trabajar es la vocación de servicio.

En la ceremonia el ministro Walter Martínez y el viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Walther Iberos Guevara, entregaron diplomas de reconocimiento a los alcaldes de Miraflores, Carlos Canales; de Barranco, Jéssica Vargas; de San Borja, Marco Álvarez; de Surquillo, Cintia Loayza; así como representantes de los municipios de San Isidro, Lince, Pueblo Libre, La Victoria y Jesús María.

También participaron en la actividad el director general de Asuntos Criminológicos del MINJUSDH, Beycker Chamorro; el director general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Muga Melgarejo; entre otras autoridades.