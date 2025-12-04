Lima retoma el control de vías tras retiro de concesionaria Rutas de Lima

La empresa abandonó sus funciones sin transición y cerró un túnel de manera unilateral, según denunció el alcalde Renzo Reggiardo



La Municipalidad de Lima asumió este jueves el control de las vías que operaba la concesionaria Rutas de Lima, tras el abrupto retiro de la empresa. El alcalde Renzo Reggiardo denunció que la compañía decidió abandonar sus funciones la noche del miércoles, sin realizar una transición ordenada y dejando a la ciudad sin los servicios básicos de mantenimiento vial.

El abandono sin aviso previo

Reggiardo fue enfático al señalar que Rutas de Lima decidió por su cuenta terminar sus operaciones. «Lo tengo que decir con claridad. Del abandono de una empresa que ha tenido una gran cantidad de años y que ha venido explotando los peajes, que ayer por la noche decidió abandonar sus funciones y sus obligaciones», afirmó durante la ceremonia de toma de control.

La situación se agravó cuando la concesionaria cerró de manera unilateral el túnel ubicado en la avenida Benavides. Esta acción interrumpió la circulación en una zona clave de la capital. El alcalde remarcó que no hubo ningún proceso de transición pacífica ni coordinación con las autoridades municipales.

Servicio gratuito y costos reducidos

La comuna limeña garantizó que brindará todos los servicios necesarios para mantener las vías operativas. El plan incluye ambulancias, grúas y señalización adecuada. «Vamos a brindar los servicios que la población merece», prometió Reggiardo ante la prensa.

El alcalde también anunció que no se cobrarán peajes bajo la administración municipal. «No vamos a cobrar un centavo de peajes», sentenció.

Respecto a los costos operativos, Reggiardo rebatió la cifra de 25 millones de soles mensuales que Rutas de Lima argumentaba como gasto de operación. Según los cálculos de la Municipalidad de Lima, el costo real de mantener las vías y brindar los servicios será «por lo menos tres veces menos» que lo declarado por la concesionaria.

Esta discrepancia en las cifras plantea interrogantes sobre la gestión financiera que realizó Rutas de Lima durante los años que estuvo a cargo de la concesión.