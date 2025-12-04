Juez define el 19 de diciembre si archiva el caso Cócteles contra Keiko Fujimori

El magistrado Wilson Verástegui evaluará en audiencia presencial el pedido de la lideresa de Fuerza Popular y otros investigados para aplicar la sentencia del Tribunal Constitucional que anula la acusación fiscal por lavado de activos

El juez Wilson Verástegui programó para el 19 de diciembre una audiencia presencial donde evaluará el pedido de Keiko Fujimori y otros investigados del caso Cócteles para archivar el proceso penal en su contra. El magistrado analizará si ejecuta la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la acusación fiscal y el proceso por presunto lavado de activos relacionado con aportes a las campañas presidenciales de 2011 y 2016.

La orden del tribunal superior

La decisión llegó después de que la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional desaprobara la inhibición del juez Verástegui. El magistrado se había apartado del caso el 27 de octubre tras la difusión de un informe periodístico que, según él, ponía en duda su imparcialidad. Mediante resolución del 18 de noviembre, el tribunal superior determinó que Verástegui debe continuar con el trámite de todos los incidentes relacionados al proceso penal.

Los pedidos que evaluará el juez

Verástegui analizará la solicitud de la defensa de Keiko Fujimori para declarar el sobreseimiento o archivo del proceso por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal. El pedido se basa en la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el caso. Además, el juez evaluará las solicitudes de los abogados del exsecretario general de Fuerza Popular José Chlimper, Adriana Tarazona y Antonia Gutiérrez. Estos piden que se apliquen también los alcances de la sentencia del Tribunal Constitucional en sus casos y sean excluidos del proceso penal.

Detalles de la audiencia

La audiencia iniciará a las 9:00 de la mañana en la sede de la Corte Superior Nacional. El local está ubicado en la cuadra 7 de la avenida Tacna, en el Cercado de Lima. Las partes procesales involucradas deberán acudir para exponer lo que consideren pertinente. Después de escuchar los argumentos, Verástegui emitirá una decisión en los próximos días.

El caso Cócteles investiga presuntos aportes irregulares a las campañas de Fujimori en 2011 y 2016. La Fiscalía la acusó por lavado de activos y organización criminal. Sin embargo, el Tribunal Constitucional anuló esta acusación, lo que abrió la puerta para que la defensa de la lideresa de Fuerza Popular solicite el archivo definitivo del proceso.