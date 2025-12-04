Jorge Fossati se aleja de Universitario tras última reunión con directiva crema

¿Todo tiene su final? Al parecer el vínculo entre el tecnico uruguayo Jorge Fosatti y el club Universitario de Deportes estaría cerca de «romperse», luego que en la cuarta reunión sostenida entre ambas partes (Fossati forma virtual y su empresario Pablo Betancourt que está en Lima) no se llegara a buen término, abriéndose más las diferencias entre lo que pretemde el entrenador y lo que la administración ofrece.

Jorge Fossati que tiene contrato vigente por todo el 2026, pidió expresamente que le aumentaran el sueldo, hecho que no fue aceptado por Álvaro Barco (Director Deportivo) y Jorge Velasco (administrador), los cuales le ofrecieron incrementos en cuestión de premios y por logros deportivos) que no aceptó el «Nono».

Ante este panorama, todo hace indicar que Jorge Fossati no seguirá, pero como tiene contrato vigente, deberá pagar una penalización para irse. La pregunta que se hacen los hinchas cremas es ¿quien viene en su lugar? Fabián Bustos aparece como la primera opción, pues ya conoce al equipo, aunque la Administración puede tener en carpeta otros nombres.

VÉLEZ SE IRÍA A ALIANZA

Pero también se iría otro jugador clave en la campaña de este 2025. Las negociaciones entre Universitario y Jairo Vélez para renovar su contrato se complicaron y el futbolista nacionalizado peruano podría llegar el próximo año a Alianza Lima. El futbolista de 30 años llegó a Universitario este año, en calidad de préstamo de la Universidad César Vallejo, club al que pertenece hasta fines del próximo año.

Ante esta situación, el club Alianza Lima ha mostrado interés en el futbolista ecuatoriano nacionalizado peruano y estaría dispuesto a mejorar su salario y pagar la cláusula de rescisión a la institución trujillana, lo cual lo acercaría al equipo blanquiazul para el próximo año.