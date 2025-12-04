Jerí declara «guerra» al narcotráfico en el VRAEM y promete medidas inéditas contra el crimen

El presidente visitó la base militar en una de las zonas más conflictivas del país y aseguró que su gobierno actuará «con contundencia» ante las organizaciones criminales

El presidente José Jerí declaró este martes que existe una «guerra» contra el narcotráfico y el crimen organizado durante su visita a la base militar del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro. El mandatario llegó acompañado por ministros y altos mandos militares para inspeccionar el trabajo del Comando Especial del VRAEM, zona donde operan remanentes terroristas y organizaciones vinculadas al tráfico de drogas. Jerí prometió impulsar acciones que «antes no se han hecho» y exhortó a los soldados a «ganar la guerra interna» para recuperar la tranquilidad en el país.

El enemigo cambia de estrategia

El jefe de Estado no escatimó palabras al dirigirse a los soldados desplegados en esta zona. Consideró al VRAEM como el epicentro de las economías ilegales que alimentan la criminalidad nacional. Calificó a las mafias y delincuentes como «enemigos» que buscan desestabilizar al Perú mediante nuevas estrategias y artimañas.

«Como en toda guerra, el enemigo cambia de estrategia, usa nuevas artimañas y pretende poner en jaque al sistema. Y no lo vamos a permitir», afirmó Jerí ante los uniformados. Advirtió que su gobierno reaccionará «de inmediato» y «con contundencia» ante cualquier acción delictiva planificada contra el Estado.

«Lo que antes no se ha hecho, se va a hacer ahora»

El presidente aseguró que su gestión impulsará medidas inéditas para combatir la ola de criminalidad. Reconoció que no es posible anticipar todos los actos delictivos. Sin embargo, insistió en que existe un compromiso absoluto del Ejecutivo y de las autoridades para enfrentar este fenómeno.

«No todo se puede prevenir, pero existe el firme compromiso y voluntad del gobierno y de todas sus autoridades de hacerle frente al problema. Lo que antes no se ha hecho, se va a hacer ahora. Tenemos que redoblar los esfuerzos», enfatizó. La presencia del mandatario en el VRAEM fue interpretada como un gesto político contundente. Ocurre en medio del incremento de la criminalidad y las crecientes demandas ciudadanas por acciones más firmes en seguridad.

Un llamado directo a los soldados

En el tramo final de su mensaje, Jerí dirigió un enérgico llamado a los soldados del Comando Especial del VRAEM. Destacó su rol fundamental en la recuperación de la seguridad nacional y la estabilidad en las zonas más vulnerables del país.

«Ustedes, nuestros soldados, sigan dando lo mejor de ustedes para ganar la guerra interna que tenemos. Los exhorto con sentido de patriotismo a acabar las tareas pendientes y devolver la gloria y la tranquilidad a nuestra población en cada rincón del país», expresó el mandatario. Su discurso buscó elevar el ánimo de las fuerzas desplegadas en la zona. Al mismo tiempo, reforzó la narrativa de un gobierno decidido a enfrentar a los grupos ilegales que operan en la región.