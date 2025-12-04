Jerí anuncia llegada de especialistas extranjeros para diseñar plan de seguridad ciudadana

Jerí busca asesoría internacional para combatir la delincuencia. El plan combinará elementos del modelo Bratton con experiencias de otros países y medidas tanto preventivas como reactivas.

El presidente José Jerí anunció que especialistas extranjeros en seguridad llegarán al país la próxima semana para asesorar en la elaboración del nuevo plan de seguridad ciudadana que prepara el Ministerio del Interior. Las recomendaciones se basarán en información que el gobierno ya envió sobre la realidad nacional. El plan integrará múltiples fuentes, incluido el modelo Bratton, experiencias internacionales y el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018.

Modelo Bratton como herramienta central

Jerí destacó el plan Bratton como una de las principales herramientas para el nuevo esquema de seguridad. Este modelo se basa en la teoría de las ventanas rotas, que plantea atacar infracciones menores para prevenir delitos graves. «¿Y por qué siempre destaco el plan Bratton? Porque es la teoría de la ventana rota, que ya lo hemos explicado en diferentes oportunidades y es uno de los elementos que tenemos que tomar en cuenta», declaró.

La estrategia fue desarrollada por William Bratton y aplicada exitosamente en Nueva York antes de replicarse en otros países. El mandatario aclaró que no será la única referencia. El gobierno estudiará experiencias de naciones que han logrado resultados efectivos contra la delincuencia.

Intervención en penales y control fronterizo

Jerí defendió la intervención en los penales como medida prioritaria. Señaló que los centros penitenciarios funcionan como núcleos de planificación criminal. El gobierno aplicó medidas de reordenamiento de internos, restricción de visitas y apagones electrónicos. «Y es ahí donde hemos iniciado las acciones de Gobierno para controlar, para mitigar la delincuencia», aseveró.

El presidente también identificó las fronteras como otro problema central. La falta de control real permite el ingreso de personas en condición irregular. «Tenemos que atacar los problemas a los que yo llamo centrales: los penales y las fronteras. Son acciones sobre la base de la experiencia y sobre la base de lo que siempre ha existido y que nadie ha tomado una acción real», puntualizó.

Jerí insistió en que asumió el poder en condiciones complejas, con una policía abandonada e inestabilidad política. El nuevo plan combinará elementos preventivos y reactivos para combatir la delincuencia de manera efectiva.