Jerí anuncia control férreo en fronteras para frenar migración irregular

El presidente Jerí ordenó medidas correctivas tras detectar fallos en el resguardo de zonas limítrofes con Chile. Un grupo binacional evaluará casos humanitarios mientras se mantiene el estado de emergencia en Tacna.

El presidente José Jerí declaró desde Tacna que el Gobierno priorizará el control territorial de las zonas de frontera y frenará el ingreso de personas indocumentadas al país. El mandatario anunció medidas correctivas tras detectarse errores en el resguardo fronterizo y advirtió que los extranjeros sin documentos en regla «no son bienvenidos» en territorio peruano. La visita presidencial incluyó actividades multisectoriales junto al Gabinete Ministerial y la supervisión de operativos militares en el distrito de Locumba.

Jerí exige cumplimiento estricto del estado de emergencia

«Tenemos que actuar en función a los intereses nacionales. Para nosotros es importante mantener el control dentro de nuestro territorio y evitar la migración irregular», afirmó Jerí ante la prensa tras su llegada a Tacna. El presidente se mostró enfático al ordenar que se tomen las medidas necesarias para evitar que se repitan situaciones donde extranjeros burlan los controles fronterizos.

«El estado de emergencia se mantiene, lo cual nos tiene que indicar que no se puede pestañear en la labor de resguardar la frontera, no se puede permitir ningún tipo de error. La regla general es que todas las personas que no tengan sus documentos en regla no son bienvenidas a nuestro país», sentenció el mandatario. El presidente también reveló que un grupo de trabajo binacional Perú-Chile evalúa casos puntuales de personas vulnerables para aplicar medidas basadas en el derecho internacional humanitario.

Operativo interinstitucional en la línea fronteriza

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, llegó hasta la línea de frontera entre Perú y Chile para supervisar el despliegue de más de 160 efectivos de la Policía Nacional. La operación incluye acciones de control ejecutadas por la Superintendencia Nacional de Migraciones a lo largo de los distintos hitos fronterizos.

«Por disposición del presidente de la República, José Jerí, hemos venido a verificar el cumplimiento de los dispositivos de seguridad implementados en nuestra frontera. Aquí estamos presentes todos los componentes del Estado: PNP, Migraciones, Sunat y Sucamec», declaró Tiburcio. El ministro visitó el complejo fronterizo Santa Rosa donde inspeccionó el sistema de control migratorio y la vigilancia aérea mediante drones. También saludó a un contingente de 100 efectivos procedentes de Arequipa, Puno, Ica y Cusco en el Puesto de Vigilancia Fronterizo Santa Rosa.