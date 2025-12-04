Fiscalías Anticorrupción de Lima Norte capacitan a Juntas Vecinales de Lima Norte en Vigilancia y Denuncias Anticorrupción

En el marco de la campaña de difusión «Hoy estamos cerca de ti», se llevó a cabo la charla informativa titulada «Ciudadanos Contra la Corrupción: Vigilancia, Mecanismos de Denuncia y Protección del Denunciante». El evento, organizado por la Fiscalía Superior Anticorrupción de Lima Norte, tuvo lugar en el auditorio del Ministerio Público de Lima Norte, reuniendo a más de 120 miembros de las juntas vecinales de las comisarías de Independencia, Carabayllo, Comas, Los Olivos, San Martín de Porres y Canta.

La jornada fue presidida por la Fiscal Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de Lima Norte, Mag. María del Carmen Victoria Ruiz Hurtado, quien resaltó la importancia de la colaboración activa de las juntas vecinales en la lucha contra la corrupción. Destacó que la unión de esfuerzos entre instituciones y ciudadanía es fundamental para fortalecer la transparencia y promover una cultura de denuncia responsable que contribuya a sacar adelante el país.

Durante la actividad, la Fiscal Superior María del Carmen Victoria Ruiz Hurtado agradeció y solicitó a las juntas vecinales que refuercen su papel en la vigilancia ciudadana y en la promoción de una cultura de denuncia activa y responsable.

Las ponencias sobre los delitos de corrupción estuvieron a cargo de la Dra. Leidy Diana Charrepano Collantes con el cargo de Fiscal Adjunta Superior, la Dra. Facho Muñoz con el cargo de Fiscal Adjunta Provincial, y la abogada de la Unidad de Víctimas y Testigos, Dra. Lucy Rodríguez Herrera.

La Dra. Facho Núñez explicó de manera clara y sencilla los diferentes delitos de corrupción, acompañando su exposición con ejemplos prácticos para facilitar la comprensión del público. Además, profundizó en aspectos específicos del tema y respondió preguntas de los asistentes para fortalecer sus conocimientos y motivar la denuncia de estos delitos.

Asimismo, la Dra. Lucy Rodríguez Herrera abordó las medidas de protección disponibles para los denunciantes y testigos, resaltando la importancia de la Unidad de Víctimas y Testigos en la garantía de sus derechos. En su intervención, explicó los mecanismos existentes para asegurar la confidencialidad y seguridad de quienes deciden denunciar, promoviendo un ambiente de confianza y apoyo para quienes enfrentan riesgos al alzar su voz contra la corrupción.

Finalmente, la Dra. Leidy Diana Charrepano Collantes, Fiscal Adjunta Superior, agradeció la participación de todos los asistentes y exhortó a las juntas vecinales presentes a seguir reafirmando su compromiso en la lucha contra la corrupción como un paso fundamental para fortalecer la transparencia, la justicia y la confianza en nuestras instituciones.

También, se entregaron trípticos informativos alusivos a la prevención de delitos de corrupción de funcionarios, reforzando el mensaje de la jornada.