Viernes al mediodía se realizará el sorteo del Mundial 2026 en el Centro John Kennedy de Washington

Viernes al mediodía se realizará el sorteo del Mundial 2026 en el...

Este viernes 5 de diciembre al mediodía se celebrará el sorteo del primer Mundial de fútbol de 48 equipos, que se jugará entre el 11 de junio al 19 de julio del 2026 en tres países: Estados Unidos, México y Canadá. Se efectuará en el histórico Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington, y habrá artistas invitados entre los cuales resaltan el italiano Andrea Bocelli, el inglés Robbie Williams y el estadounidense Nicole Scherzinger y también la agrupación Village People que cerrará la ceremonia.

Aquí explicamos todo lo que hay que saber sobre cómo funcionará el sorteo:

Los mejores cabezas de serie separados: Los equipos participantes se dividen en cuatro bombos, cada uno con 12 selecciones, y el orden en que entran a cada bombo lo dictó el último ranking mundial de la FIFA Así, cada bombo aporta un equipo hasta completar los 12 grupos, cada uno de cuatro equipos.

Por primera vez, la FIFA decidió que el sorteo se realizará de manera que los cuatro países mejor clasificados vayan por caminos separados en las primeras rondas.

Con ese sistema, España, Argentina, Francia e Inglaterra no podrán enfrentarse antes de las semifinales si quedan primeros en sus respectivos grupos. Ninguna selección puede compartir grupo con una de la misma confederación, excepto la UEFA.

Con 16 equipos europeos clasificados, habrá cuatro grupos que necesariamente tendrán dos selecciones de la UEFA. Los tres países anfitriones ya saben en qué grupo quedaron: Estados Unidos estará en el grupo D y jugará dos partidos en Los Ángeles y uno en Seattle.

México estará en el Grupo A y jugará dos partidos en el Estadio Azteca de la Ciudad de México (incluyendo el partido inaugural el 11 de junio) y uno en Guadalajara. Y Canadá va en el Grupo B con un partido en Toronto y dos en Vancouver.

Los bombos están asó distribuidos:

BOMBO 1: Estados Unidos, México, Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania

BOMBO 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia

BOMBO 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudita, Sudáfrica

BOMBO 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, más cuatro ganadores de los repechajes de la UEFA y dos ganadores de los repechajes Intercontinentales.