Detienen a madre de tres hijos cuando cobraba cupo a bodeguero en Ate, justificó su delito por necesidad

La mujer, de 27 años, fue capturada junto a su expareja cuando exigían dinero a comerciante. Usaban cuentas bancarias y apps digitales para recibir pagos extorsivos.



Efectivos policiales capturaron a Flor Silva Santiago, de 27 años y madre de tres hijos, en el momento exacto en que cobraba un cupo extorsivo a un bodeguero. La intervención ocurrió en el cruce de las avenidas Nicolás Ayllón y Marco Puente Llanos, en el distrito de Ate. Al ser detenida, la mujer pidió disculpas y argumentó que cometía el delito porque necesitaba dinero para mantener a sus hijos.

La captura y las excusas de la detenida

El coronel PNP Víctor Revoredo, jefe de la División de Investigación de Extorsiones, explicó que la mujer fue intervenida junto a Jacinto Espinosa Vera, identificado como su expareja. Ambos pertenecerían a una organización criminal dedicada a la extorsión. «Estas personas han sido intervenidas con la objetividad, con las evidencias, cuando se disponían a cobrar un dinero producto de la extorsión a un hermano bodeguero», señaló el oficial.

La sospechosa intentó justificar sus actos alegando necesidad económica. Sin embargo, el coronel Revoredo rechazó sus argumentos de manera contundente. «¿Una necesidad es someter psicológicamente a sus hermanos peruanos? Hay otras líneas, trabajar lícitamente, no atentar contra la gente», respondió el jefe policial.

Modus operandi de la banda criminal

Las investigaciones revelaron que la organización utilizaba métodos modernos para cobrar las extorsiones. La banda no solo recibía dinero en efectivo, sino también a través de cuentas bancarias y aplicativos digitales. Los delincuentes amenazaban a sus víctimas mediante mensajes enviados por WhatsApp. Este sistema les permitía operar con cierta distancia física, dificultando inicialmente su identificación.

La Policía Nacional continúa las investigaciones para determinar si existen más integrantes en esta red criminal. Las autoridades buscan desarticular completamente la organización y establecer cuántos comerciantes fueron víctimas de estas extorsiones. El caso evidencia cómo las bandas delictivas adaptan sus métodos, combinando amenazas digitales con cobros presenciales para intimidar a pequeños empresarios del sector comercio.