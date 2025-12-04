Costa Verde cerrará totalmente desde esta noche por competencias de los Juegos Bolivarianos

El cierre total de la Costa Verde afectará el tránsito entre San Miguel y Chorrillos desde las 11:30 p.m. de hoy hasta la 1:00 p.m. de mañana por ciclismo y triatlón

La Municipalidad de Lima cerró completamente la Costa Verde desde las 11:30 p.m. de este jueves por las competencias de ciclismo de ruta, triatlón y marcha atlética de los XX Juegos Bolivarianos 2025. La medida busca garantizar la seguridad de deportistas, peatones y personas con movilidad reducida durante las pruebas que se desarrollarán en el circuito de playas. El cierre afectará distintos tramos según las competencias programadas para el viernes 5 y sábado 6 de diciembre.

Dos cierres diferenciados según las competencias

El primer cierre comenzará esta noche a las 11:30 p.m. y se extenderá hasta la 1:00 p.m. del viernes. Este periodo corresponde a las competencias de ciclismo de ruta y triatlón. El tramo afectado va desde San Miguel hasta Chorrillos. Las bajadas Escardó, Bertolotto, Brasil, Marbella, San Martín, Balta y Armendáriz permanecerán cerradas durante estas horas.

El segundo cierre empezará el viernes 5 de diciembre a las 11:30 p.m. hasta la 1:00 p.m. del sábado 6 de diciembre por la marcha atlética. El tramo comprometido abarcará únicamente desde Barranco hasta Chorrillos.

Rutas alternas para evitar la Costa Verde

Los vehículos que se dirijan hacia Chorrillos deberán tomar la avenida Costanera, luego la avenida Juan Bertolotto, jirón Comandante Espinar y avenida José A. de Sucre. El recorrido prosigue por el jirón Diego Ferré, avenida del Ejército, avenida Pérez Araníbar y malecón de la Marina. Después los conductores tomarán el malecón Cisneros, malecón Reserva y avenida Armendáriz. La ruta termina en las avenidas Miguel Grau, El Sol, San Martín, Pedro de Osma, Chorrillos y José Olaya.

Los vehículos hacia el Callao saldrán por el malecón Grau, pasaje Rada y avenida Chorrillos. Continuarán por la avenida Pedro de Osma, jirón 28 de Julio y las avenidas Miguel Grau, Reducto y 28 de Julio nuevamente. Luego avanzarán por las avenidas La Paz, Ricardo Palma, José Pardo, del Ejército y Pérez Araníbar. Finalmente tomarán la calle Diego Ferré y los jirones Tacna, Salaverry y Federico Gálvez.

La Municipalidad Metropolitana de Lima pidió a los conductores planificar sus viajes con anticipación y respetar la señalización instalada en las vías alternas.