Congreso busca destituir a procuradora que enfrentó a Odebrecht y Rutas de Lima

Héctor Valer y Susel Paredes presentan proyecto para reestructurar la Procuraduría, pero incluyen cláusula para sacar a María Caruajulca



Los congresistas Héctor Valer (Somos Perú) y Susel Paredes presentaron un proyecto de ley para reestructurar la Procuraduría General del Estado. El texto incluye una disposición final que ordena la salida de María Caruajulca, actual titular de la institución. La funcionaria ha marcado un punto de quiebre en la defensa del Estado frente al caso Lava Jato y las concesiones corruptas.

El giro que molesta

Caruajulca representó un cambio radical en la estrategia de la Procuraduría. Ella apartó a quienes se negaban a enfrentar a Rutas de Lima en los tribunales de Estados Unidos. Esta decisión marcó un antes y un después en la defensa de los intereses estatales frente a las empresas vinculadas al entramado de corrupción de Odebrecht.

Recientemente, la procuradora designó a William Oblitas para defender a la Municipalidad de Lima contra los peajes impuestos por la corrupción. Oblitas ya presentó una denuncia formal contra la concesionaria. Estos movimientos evidencian una postura firme que contrasta con la pasividad de gestiones anteriores.

Maniobra cuestionada en comisión

La congresista Gladys Echaíz cuestionó el proyecto en la Comisión de Justicia. «El texto de la fórmula legal que se ha presentado, al parecer no guarda concordancia con los fundamentos expuestos», sostuvo. Patricia Chirinos y Alejandro Muñante respaldaron esta observación.

Los tres legisladores coincidieron en que el Ejecutivo no debería designar al jefe de la Procuraduría. Sin embargo, rechazaron la cláusula que busca sacar a Caruajulca, cuyo periodo termina en dos años. «Esa disposición parece haber sido puesta a último momento. No guarda relación una ley marco con el retiro de los actuales directivos», señaló Muñante, quien preside la comisión investigadora del acuerdo con Odebrecht.

Flavio Cruz, presidente de la comisión, indicó que considerará estas opiniones. La inclusión de esta disposición final revela un intento por remover a una funcionaria incómoda para quienes prefieren no confrontar los intereses de las concesionarias.