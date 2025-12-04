Congreso aprueba primer viaje al extranjero de José Jerí para el XVI Gabinete Binacional con Ecuador

El presidente viajará a Quito el 12 de diciembre para reunirse con Daniel Noboa y sus ministros. Ambos gobiernos firmarán la Declaración* Presidencial de Quito y el Plan de Acción 2025-2026, con énfasis en seguridad fronteriza y cooperación digital.

El Pleno del Congreso autorizó este miércoles la primera salida al extranjero del presidente José Jerí Oré desde que asumió el cargo. El mandatario viajará a Quito el 12 de diciembre para participar en el Encuentro Presidencial y XVI Gabinete Binacional Perú–Ecuador. Los legisladores aprobaron la solicitud del Ejecutivo tras destacar el carácter prioritario del encuentro para la relación bilateral. Jerí sostendrá una reunión con su homólogo ecuatoriano Daniel Noboa y supervisará el trabajo conjunto de ambos gabinetes ministeriales.

Una agenda de cuatro ejes estratégicos

El XVI Gabinete Binacional se centrará en cuatro ejes de trabajo. Los gobiernos abordarán seguridad, desarrollo fronterizo, cooperación digital y proyectos prioritarios para ambas naciones. El Ejecutivo peruano presentó estos temas como parte de una agenda estratégica para promover el bienestar de las poblaciones fronterizas.

Los equipos ministeriales discutirán mecanismos de cooperación contra el crimen organizado. También revisarán infraestructura fronteriza, modernización tecnológica y fortalecimiento de servicios públicos. Las reuniones buscan establecer metas de corto y mediano plazo para el periodo 2025–2026.

Compromisos binacionales y continuidad del gobierno

Jerí y Noboa suscribirán dos documentos durante el encuentro. La Declaración Presidencial de Quito y el Plan de Acción 2025–2026 fijarán los compromisos de ambos gobiernos para avanzar en proyectos conjuntos y mejorar la articulación institucional en zonas de frontera.

El viaje marca un hito en la gestión de Jerí y confirma el enfoque de su política exterior orientado a reforzar las alianzas regionales. El Ejecutivo había discutido la agenda del encuentro en el Consejo de Ministros la semana pasada antes de presentar la solicitud al Parlamento. Durante la ausencia del jefe de Estado, la Presidencia operará bajo mecanismos de seguridad digital establecidos en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.