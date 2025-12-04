Congresista Rosio Torres noresponde a las imputaciones

NOS ATACA, PERO NO DICE NADA de su conflicto de intereses tras reunirse con fiscales que la investigan junto a su esposo el exgobernador de Loreto, por Lavado de Activos.

En la víspera, este diario publicó una nota de investigación sobre el encuentro que sostuvo la congresista Rosio Torres con un grupo de fiscales provisionales que, coincidentemente, la investigan a ella y a su familia por múltiples delitos, incluyendo lavado de activos. Estas indagaciones se encuentran actualmente en curso.

La respuesta de la parlamentaria de Alianza para el Progreso (APP), en lugar de aclarar el contexto de la reunión, fue un ataque con serios calificativos hacia esta casa editora. De esta forma, intentó confundir a los lectores con un comunicado publicado en sus redes sociales personales —que utiliza el logo del Congreso de la República— donde señala que “el medio continúa su campaña calumniosa financiada con dinero de la corrupción regional”.

Es fundamental recordar que la nota publicada hacía referencia a una reunión que Torres tuvo con los fiscales en su condición de parlamentaria, durante los días de representación.

Sin embargo, la congresista no ha respondido al evidente conflicto de interés que implica reunirse con los magistrados que la investigan por delitos presuntamente cometidos antes de ser elegida y durante su gestión.

Es importante precisar que, el programa periodístico Contra Corriente de Willax TV conducido por el experimentado periodista Augusto Thorndike ha publicado distintas notas de investigación que ha puesto a la luz hechos delictivos que involucran a la familia Torres-Meléndez y que ha permitido a las autoridades de turno abrir distintas carpetas fiscales.



LOS FISCALES QUE

LA INVESTIGAN

Una de las asistentes a la reunión fue la magistrada Rosa Risco Inga, de la Cuarta Fiscalía Provincial de Maynas. Ella tiene a su cargo la Carpeta Fiscal 1365-2024 contra el exgobernador Meléndez, investigado por lavado de activos por utilizar a Nathaly Rubio Yllatopa, exasistente del despacho de la congresista Torres, para recibir fondos durante la campaña regional de 2022.

Es importante precisar que la fiscal Risco maneja información sensible en dicha Carpeta Fiscal, como la identidad del colaborador eficaz en el caso que se le sigue a la congresista Torres. Según el testimonio del colaborador, personas del entorno del exgobernador, incluida su hermana y candidata al Senado Sonia Meléndez Celis, y otras personas del círculo amical de la parlamentaria, depositaron fondos de procedencia desconocida en la cuenta de la exasistente Rubio.

La anfitriona de la reunión fue la fiscal Rossana Shuña Viena, quien estuvo acompañada de sus colegas Marco Pineda Rojas, Esther Alegría Castillo y otros. Coincidentemente, algunos de estos habrían tenido a su cargo diversas carpetas contra el esposo de la parlamentaria que, posteriormente, fueron archivadas.

DATOS: DENTRO DE LAS imputaciones propaladas por la parlamentaria Rosio Torres, ella nos atribuye haber recibido dinero del Gobierno Regional de Loreto, lo cual es rotundamente falso y si tuviera denuncias contra quienes gobiernan la región Loreto o cualquier otra le pedimos que nos la brinde que la denunciaremos en nuestros medios con la misma rigurosidad de siempre. Pero en este caso puntual la congresista Torres, denunciada también por mochasueldos, no ha aclarado absolutamente nada.