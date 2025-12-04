Cenares obtiene certificación clave en farmacovigilancia que refuerza la seguridad de los pacientes

El reconocimiento otorgado por Digemid acredita la solidez del sistema que respalda la vigilancia de los medicamentos distribuidos en el sistema público de salud

El Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), del Ministerio de Salud (Minsa), obtuvo la certificación en Buenas Prácticas de Farmacovigilancia (BPF) otorgada por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), un reconocimiento que confirma que la institución cumple con los más altos estándares exigidos por la autoridad sanitaria para garantizar el uso seguro de los medicamentos distribuidos a nivel nacional.

La acreditación certifica que Cenares, a través de la Droguería Cenares, cuenta con un sistema robusto y eficiente para recoger, analizar y gestionar reportes de sospechas de reacciones adversas, en estricto cumplimiento del Manual de Buenas Prácticas de Farmacovigilancia, aprobado mediante Resolución Ministerial n.° 1053-2020/MINSA y sus modificatorias.

Este logro tiene un especial impacto en la salud pública, pues ratifica que la institución aplica procesos sistemáticos para identificar, evaluar y comunicar riesgos asociados al uso de medicamentos, fortaleciendo así la protección de miles de peruanos que dependen de los servicios de salud pública en el país.

“Este reconocimiento respalda nuestro compromiso con la calidad y la seguridad. Nos impulsa a seguir fortaleciendo la cadena logística del Ministerio de Salud con un enfoque centrado en el bienestar de la población y en cumplimiento de las directivas del ministro de Salud, Luis Quiroz Avilés”, señaló el director general del Cenares, Javier Iván Henostroza Cáceres.

La certificación en BPF no solo evidencia el cumplimiento normativo, sino también el trabajo articulado del equipo técnico de Cenares, que impulsa mejoras continuas en trazabilidad, reporte de eventos adversos e implementación de alertas sanitarias, pilares esenciales para una distribución más segura y transparente.

Con esta nueva distinción sanitaria, Cenares reafirma su papel como brazo logístico estratégico del Ministerio de Salud, comprometido con asegurar productos de calidad y fortalecer la confianza de los ciudadanos en los servicios públicos de salud.