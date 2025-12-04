Ángelo Caro logró medalla de oro en el Skateboarding modalidad Street de los Bolivarianos

Ángelo Caro se proclamó campeón de skateboarding en los XX Juegos Bolivarianos Lima–Ayacucho 2025, adjudicándose la medalla de oro en la modalidad de Street masculina, sumando una medalla de oro más para Perú. El deportista de 26 años, e impuso al obtener un puntaje de 239.83, dejando en el camino a sus rivales en la competencia que se llevó a cabo en el Complejo Deportivo Costa Verde IPD en el distrito de San Miguel.

Caro deslumbró con su participación y se ubicó en el tope del podio. El colombiano Luis Gonzalez con un puntaje de 152.96, quedó segundo y así obtuvo la medalla de plata, mientras que el bronce lo logró el chileno Matías Floto (144.59). Por su parte, Marco Fernández de Paraguay y Jhoel Escudero de Bolivia acabaron en los últimos puestos de la clasificación.

En tanto, la deportista peruana Kiara Oropeza logró el tercer lugar y el bronce en la modalidad street femenino. Jazmín Álvarez de Colombia y Valentina Petric de Chile ocuparon el primer y segundo puesto, respectivamente.