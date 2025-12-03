Tacna: Ministerio de Justicia articula acciones para fortalecer servicios en beneficio de los ciudadanos

En representación del ministro Walter Martínez Laura, la viceministra de Justicia, Shadia Valdez Tejada, viajó a Tacna donde cumple una agenda de actividades con el objetivo de articular acciones para fortalecer los servicios que ofrece el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) en beneficio de la ciudadanía.

Hoy la autoridad del sector Justicia sostuvo un encuentro con el presidente de la Corte Superior de Justicia de Tacna, Renzo Medina Chávez, a fin de coordinar iniciativas conjuntas destinadas a reforzar los servicios de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), como la inscripción registral virtual en dicha entidad.

También, junto al superintendente nacional de SUNARP, Manuel Montes Boza, supervisó la Oficina Registral en esta ciudad, encargada de brindar seguridad jurídica a la población en esta parte del país. La viceministra constató el funcionamiento de esta sede y dialogó con el personal registral sobre cómo mejorar la atención que se brinda a la ciudadanía de Tacna.

Asimismo, como presidenta del Consejo de Supervigilancia de Fundaciones, supervisó la labor que realiza la Fundación Cultural Banco de la Nación de Tacna. Luego llevó a cabo un recorrido por la casa Basadre que busca preservar el valor histórico de Jorge Basadre Grohmann.

De la misma forma, la autoridad del sector Justicia verificó el funcionamiento de la exposición de Antonio Raimondi organizada por la Fundación, la cual es abierta y gratuita a la población de Tacna y en el último mes recibió a más de 20 mil visitantes. A su vez, constató el desarrollo de la muestra del Instituto Superior Francisco Lazo en la que se exhiben trabajos navideños con materiales reciclados junto a los alumnos de esta casa de estudios.

Durante su agenda, la viceministra de Justicia resaltó el compromiso del MINJUSDH con los jóvenes peruanos en el taller y feria de servicios que la Secretaría Nacional de la Juventud (SENAJU) organizó en la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna a fin de acercar los servicios del Estado y promover la participación ciudadana.

Como parte de su visita de trabajo, la viceministra Shadia Valdez supervisó la labor del Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) a cargo del Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ) en esta ciudad. La autoridad dialogó con los adolescentes que ejecutan medidas socioeducativas no privativas de libertad.

Igualmente, con el propósito de identificar prioridades y coordinar acciones intergubernamentales para fortalecer la atención a la ciudadanía tacneña, la viceministra participó junto con ministros de Estado y representantes del Ejecutivo en la sesión plenaria de intervención multisectorial realizada en Tacna.