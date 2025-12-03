Sutran fortalecerá fiscalización fronteriza en Tumbes gracias a valioso acuerdo con Sunat luego de 7 años

En cumplimiento de las directrices del gobierno del presidente José Jerí y en coordinación con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) recibirá próximamente el área destinada para el control operativo en el Centro Binacional de Atención Fronteriza (CEBAF) – Eje Vial N.º 1, en Tumbes, lo que permitirá fortalecer la supervisión del transporte internacional en la frontera con Ecuador. Este avance se concretó tras siete años de paralización.

La decisión fue anunciada tras una reunión entre el superintendente de la Sutran, Gilmer Álvarez Zapata, y el jefe de la SUNAT, Javier Eduardo Franco, quienes, junto a sus equipos técnicos, definieron los pasos finales para la entrega del espacio para las operaciones de fiscalización al transporte internacional por carretera; así como el control de pesos y medidas en este punto fronterizo clave para el comercio exterior.

“Este acuerdo marca un hito en nuestra labor fiscalizadora. El nuevo puesto de control fortalecerá la presencia del Estado en frontera y permitirá optimizar el control de las unidades y conductores, así como de los pesos y dimensiones del transporte de carga, garantizando el cumplimiento de los acuerdos internacionales vigentes”, resaltó el titular de la Sutran.

La instalación del puesto de control operativo beneficiará directamente la seguridad vial, el cumplimiento normativo, la respuesta oportuna del Estado al contribuir con un mejor control de los operadores del servicio y una supervisión más eficiente del transporte internacional. Asimismo, permitirá una coordinación inmediata ante cualquier incidencia detectada en el ingreso o salida del territorio nacional.

“De esta manera protegemos la infraestructura vial, fortalecemos la seguridad en las carreteras y aseguramos que el transporte internacional opere bajo las normas de la Comunidad Andina, los acuerdos bilaterales y la legislación peruana”, agregó Álvarez Zapata.

El nuevo espacio asignado para la Sutran dentro del CEBAF–Tumbes, ubicado en el distrito de Aguas Verdes (Zarumilla), cuenta con un área operativa de 65 x 15 metros, donde se desplegarán acciones de control de vehículos, conductores y mercancías.

Con esta medida, la Sutran reafirma su compromiso de presencia activa en frontera y de un trabajo conjunto con las entidades del Estado para garantizar un transporte seguro, formal y eficiente.