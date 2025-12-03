Sunedu presenta proyecto de reglamento con nuevas reglas de calidad para la educación semipresencial y a distancia

Propuesta normativa establece seis condiciones básicas de calidad para modalidades no presenciales. Se inita a la comunidad universitaria a enviar sus comentarios y alcances hasta el 17 de diciembre.

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) aprobó, mediante la Resolución de Superintendencia N.° 056-2025-SUNEDU, la publicación del proyecto de Reglamento de Condiciones Básicas de Calidad (CBC) para la prestación del servicio educativo superior universitario en la modalidad semipresencial y a distancia.

Con esta propuesta normativa, la Sunedu busca ordenar y elevar el estándar de calidad de las carreras y programas que se dictan parcial o totalmente con macanismos no presenciales, de manera que las y los estudiantes cuenten con niveles equivalentes de exigencia académica, acompañamiento y servicios a los ofrecidos en la modalidad presencial. El reglamento delimita con claridad los componentes de presencialidad que pueden acompañar la formación semipresencial y a distancia, así como las obligaciones que las universidades deben cumplir para ofrecer y sostener este tipo de programas.

El proyecto organiza las condiciones básicas de calidad en seis ejes:

CBC I – Propuesta formativa y normativa sobre la modalidad semipresencial y a distancia: exige que la universidad cuente con un marco normativo claro y un modelo de gestión pedagógica específico para estas modalidades. CBC II – Oferta académica y diseño curricular: obliga a justificar la pertinencia de la oferta educativa y a contar con planes de estudio coherentes con el perfil de egreso. CBC III – Capacitación docente y apoyo: asegura que la plana docente sea adecuadamente seleccionada, evaluada y capacitada, y que exista soporte especializado para el dictado semipresencial y a distancia. CBC IV – Servicios complementarios, investigación formativa y soporte académicoadministrativo: garantiza servicios complementarios, oportunidades de investigación formativa y un soporte académico y administrativo eficaz para las y los estudiantes. CBC V – Infraestructura tecnológica y física: exige una plataforma virtual robusta, recursos tecnológicos adecuados, materiales no presenciales de calidad y, cuando corresponda, espacios físicos apropiados, como laboratorios, talleres y aulas con equipamiento y mobiliario en buen estado. CBC VI – Estrategias y mecanismos para el desarrollo de la modalidad semipresencial y a distancia: obliga a implementar estrategias de seguimiento, acompañamiento y comunicación, así como sistemas para recopilar información sobre la trayectoria académica y la empleabilidad de las y los egresados.

La propuesta también incluye una lista abierta de posibles componentes presenciales, tales como prácticas, actividades de laboratorio o talleres, que las universidades pueden incorporar en sus programas semipresenciales y a distancia en ejercicio de su autonomía académica. La PERÚ Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria calidad de estos componentes será verificada principalmente a través de las exigencias vinculadas a la infraestructura tecnológica y física.

Para asegurar el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad, el proyecto establece que la verificación se realizará mediante control posterior, a través de las actividades de supervisión que la Sunedu programe de manera periódica. Asimismo, se delimita el registro de la oferta de programas a distancia que requieren componentes presenciales, precisando que dicho registro tiene carácter declarativo y que las universidades deben informar a la Sunedu la lista de este tipo de programas de estudios.

El proyecto prevé, además, un periodo de adecuación de un (1) año antes del inicio de la supervisión bajo las nuevas condiciones básicas de calidad. Este plazo permitirá que las universidades conozcan a profundidad el reglamento, revisen su oferta en modalidad semipresencial y a distancia y realicen los ajustes necesarios para asegurar su cumplimiento, contándose el año desde la fecha de entrada en vigencia de la norma.

La Sunedu invita a la comunidad universitaria, a las y los profesionales vinculados al sistema de educación superior y a la ciudadanía en general a participar en el proceso de consulta pública del proyecto de reglamento, que se desarrollará del 3 al 17 de diciembre de 2025. Los aportes y comentarios sobre el proyecto de reglamento deberán ser remitidos al correo electrónico notificaciones-dirtensu@sunedu.gob.pe o mediante el formulario virtual disponible en https://forms.office.com/r/WuYt1fD8Qg. La información recibida será sistematizada y evaluada por las áreas técnicas competentes, a fin de determinar, de corresponder, los ajustes que deban incorporarse al texto final de la norma.