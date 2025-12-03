Real Maadrid goleó al Athletic Club 3-0 y sigue a un punto del líder Barcelona en la Liga de España

Real Madrid goleó ayer a domicilio al Athletic Club 3-0, en partido adelantado de la fecha 15 de la Liga de España, con un doblete del delantero francés Kylian Mbappé y otro tanto de Eduardo Camavinga, para quedar a un punto del líder F.C. Barcelona en la pelea por el liderato. Los vascos no mostraron la intensidad que demandaba jugar en la catedral de San Mamés.

A los 7’ Mbappé recogió un balón largo de Trent Alexander-Arnold y encarando a la defensa rojiblanca con espacio por delante, se sacó a dos rivales y, después del último recorte, se sacó un gran disparo para vencer al arquero Unai Simón para abrir el marcador desde la frontal.

El segundo llegó a los 42’, luego de una sensacional combinación en la frontal, moviendo con velocidad y criterio el balón, que culminó con un centro de Trent Alexander-Arnold para el pivoteo de Mbappé y Eduardo Camavinga de cabeza la mandó el balón a la red. Así se fueron al descanso.

En la parte complementaria, otra vez apareció el genio de Kyluan Nbappé, el cual a los 59’ con un disparo lejano desde la izquierda, gracias al espacio y tiempo que la defensa local le dio al francés, para decretar el 3-0 definitivo.

Ahora el Real Madrid con 36 puntos, quedo a tiro del líder Barcelona con 37, en una lucha nuevamente entre ambos por pelear el título de la temporada 2025-2026, aunque el Villarreal con 32 y el mismo Atlético de Madrid 31, pueden meterse a la pelea.