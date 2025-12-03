Rafael Belaunde atribuye atentado a la inseguridad ciudadana y no a motivos políticos

El precandidato presidencial, quien repelió el atentado disparando ocho balas contra sus atacantes en Cerro Azul, descartó vínculos políticos en el hecho y solicitó la devolución de su arma retenida por Criminalística.

Rafael Belaunde ofreció este miércoles una conferencia de prensa donde descartó que el atentado sufrido ayer en Cerro Azul tenga motivación política. El precandidato presidencial de 50 años atribuyó el ataque a la inseguridad ciudadana que afecta al país. «Esto que me ha pasado a mí le pasa a miles de pequeños emprendedores», afirmó durante su intervención. Belaunde utilizó un arma de fuego para repeler la agresión y disparó ocho balas contra los presuntos sicarios que lo atacaron en moto.

El ataque y la respuesta armada

El político detalló que disparó entre siete y ocho balas, todas las que tenía cargadas. «Abastecí el arma antes de salir. Yo salí muy temprano, como un cuarto para las 5 a.m. de Lima a Cañete», precisó. Belaunde explicó que días antes había estado en el polígono de tiro, por lo que no tenía muchas balas disponibles. El precandidato aseguró que disparó desde fuera del vehículo, por el marco de la ventana del piloto.

El vehículo de Belaunde recibió cuatro impactos de bala. Las perforaciones en el parabrisas no fueron producto de sus disparos sino de los criminales que estaban en moto. El político explicó que las heridas en su rostro se produjeron cuando se agachó contra el asiento del piloto, que estaba cubierto de vidrios por los disparos de los delincuentes. «Yo he permanecido agachado un buen rato, porque venía otra moto, no sabía si era la misma moto», dijo.

La imagen ensangrentada y el arma retenida

Belaunde negó haber publicado o autorizado la difusión de la fotografía donde aparece con rastros de sangre. Precisó que la imagen se la tomó después de llegar a un lugar seguro y la envió a su abogado. La Policía Nacional retuvo el arma que utilizó, una Glock, para realizar pruebas balísticas. El precandidato solicitó que le sea devuelta. «Yo tengo dos armas de fuego: la que usé el día de ayer, que es una Glock que se la ha llevado Criminalística, y después tengo otra arma que es la que estoy usando ahora», afirmó.

Críticas al marco normativo

El político sostuvo que quienes pueden ejercer su derecho a la defensa personal deben hacerlo. Consideró que «tenemos que defendernos» y aseguró que «no podemos normalizar una situación que tiene arrinconadas a las familias». Belaunde señaló que «ha habido un debilitamiento en el sistema normativo que ata un poco de manos a la PNP para poder atender la violencia y la criminalidad». Agregó que «la PNP hace un gran esfuerzo, lo mejor que puede, pero también está limitada por un marco legal, por falta de presupuesto».