Qué hacer si tu contrato está por finalizar: cómo prepararte con anticipación

La finalización de un contrato no tiene por qué ser motivo de incertidumbre. Planificar con tiempo, conocer tus opciones y mantener una comunicación efectiva con tu jefe o Recursos Humanos son pasos clave para garantizar continuidad y crecimiento profesional.

En el Perú, una gran parte de los trabajadores formales labora bajo contratos temporales o a plazo fijo. De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, una proporción importante de colaboradores se encuentra bajo estas modalidades, y se estima que cerca del 70 % de los contratos registrados en planilla son temporales. Esta situación genera incertidumbre sobre la continuidad laboral, por lo que resulta fundamental anticiparse, prepararse y gestionar la posible transición de manera estratégica.

Adoptar un enfoque proactivo permite convertir la finalización de un contrato en una oportunidad para fortalecer habilidades, consolidar relaciones y explorar nuevos retos. La planificación y el manejo adecuado de esta etapa impactan directamente en la continuidad laboral y en el desarrollo profesional.

Para ayudar a los profesionales a gestionar este proceso, a continuación, se presentan algunas recomendaciones prácticas que facilitan la transición y fortalecen la carrera:

Comunicación anticipada: Mantén un diálogo abierto con tu jefe o Recursos Humanos sobre la posibilidad de renovación y los proyectos futuros. Esto permite planificar la siguiente etapa laboral con claridad y demuestra compromiso. Evaluación de opciones: Conoce las políticas de la empresa y explora posibles oportunidades internas o externas para tomar decisiones estratégicas y evitar improvisaciones de último momento. Desarrollo de habilidades: Aprovecha esta etapa para fortalecer competencias. Cursos especializados, certificaciones y entrenamientos en habilidades digitales o liderazgo mejoran la empleabilidad y preparan para asumir nuevas responsabilidades. Actitud profesional: Cumple con tus responsabilidades y colabora con el equipo hasta el último día, dejando una impresión positiva y fortaleciendo tu reputación dentro del sector. Planificación a futuro: Actualiza tu currículum, amplía la red de contactos y define objetivos claros para la siguiente etapa laboral. Esto ayuda a anticipar oportunidades y mantener el rumbo de tu carrera.

“Prepararse con anticipación ante la finalización de un contrato no solo protege la continuidad laboral, sino que también potencia la empleabilidad y el desarrollo profesional. Los trabajadores que actúan de manera preventiva enfrentan los cambios con mayor seguridad y aprovechan estas situaciones para crecer profesionalmente”, señala Giancarlo Ameghino, Gerente de gestión y Desarrollo Humano del grupo Crosland.

Con una planificación adecuada, la conclusión de un contrato puede convertirse en un catalizador para nuevas oportunidades y logros profesionales, reduciendo la incertidumbre y fortaleciendo la trayectoria laboral de los trabajadores.