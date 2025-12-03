Premier Álvarez destaca labor de las Fuerzas Armadas y la Policía en la defensa de la patria

Álvarez, junto al presidente José Jerí, recorrió instalaciones del Comando Especial del Vraem para reforzar la lucha contra el terrorismo, narcotráfico y crimen organizado

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, visitó las bases del Comando Especial del Vraem acompañado del presidente José Jerí para supervisar las operaciones contra el terrorismo, narcotráfico y delincuencia organizada. Durante el recorrido, que incluyó la Base Militar de Mazamari y el Fuerte Wari en Pichari, Álvarez destacó el sacrificio de militares, policías y civiles que defienden al país.

Reconocimiento al sacrificio militar y policial

Álvarez enfatizó la valentía de quienes entregan su vida por la defensa nacional. «Honor para todos aquellos que sirven al Ejército, a la Marina, a la Aviación, a la Policía. Honor para todos aquellos que hacen de la defensa de la patria un principio», señaló el premier durante su visita al Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro.

El jefe del gabinete ministerial subrayó el respaldo del gobierno provisional a las fuerzas del orden. «El Gobierno provisional que preside el presidente José Jerí se hace presente en esta oportunidad para testimoniar, para expresarles a cada uno de ustedes que, desde las ciudades más grandes, desde los villorrios de las comarcas de la patria, estamos con ustedes», afirmó.

Recorrido por zonas de operaciones

La comitiva del Poder Ejecutivo llegó primero a la Base Militar de Mazamari, en la provincia de Satipo. Luego se trasladaron a Pichari, en la provincia cusqueña de la Convención, donde recorrieron el Fuerte Wari, sede de la Segunda Brigada de Infantería.

La delegación incluyó a los ministros del Interior, Vicente Tiburcio, y de Defensa, César Díaz Peche. Los funcionarios supervisaron las operaciones militares y policiales contra el terrorismo y el narcotráfico en la región.

Homenaje a caídos y familias

El premier destacó que el sacrificio no recae únicamente en los uniformados. «Reconocemos el valor que ustedes despliegan, el sacrificio, no solamente del soldado, sino también del sacrificio de las familias que acompañan al soldado», señaló.

La comitiva recorrió el río Apurímac a bordo de componentes fluviales del Comando Especial y sobrevoló diversas bases militares. Durante la visita, rindieron homenaje a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que cayeron en acción de armas mientras combatían para erradicar el terrorismo y los remanentes terroristas que operan en el Vraem.