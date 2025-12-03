Policía fue condenado por manejar un vehículo oficial en estado de ebriedad

Un alférez de la Policía Nacional del Perú (PNP) que trabajaba en la División de Investigación Criminalística La Victoria – San Luis y que utilizó un vehículo de la entidad sin la debida autorización, fue condenado por el Poder Judicial.

La Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima del Quinto Despacho, obtuvo dicha condena contra el oficial por el delito de peculado de uso en agravio del Estado.

Se trata del oficial PNP Alfredo Coronel, quien se acogió al mecanismo de terminación anticipada, mediante el cual reconoció su responsabilidad penal y se le otorgó una reducción de la pena.

Como resultado de la investigación, conducida en equipo por el fiscal provincial Raúl Ernesto Martínez Huamán y el fiscal adjunto provincial Leonardo Alex Rosales Zavala, al imputado se le impuso un año y ocho meses de pena privativa de libertad, suspendida por el plazo de un año.

Además, fue inhabilitado por cuatro años y dos meses para ejercer o acceder a cualquier cargo público y deberá pagar el equivalente a 150 días multa y una reparación civil de 6 mil soles a favor del Estado.

La investigación fiscal permitió acreditar que el policía utilizó un vehículo oficial sin el respectivo permiso de su superior y para fines completamente ajenos al servicio policial y fuera de su horario de trabajo.

El hecho se agravó al comprobarse que el servidor público conducía el vehículo oficial en estado de ebriedad, con un dosaje alcohólico de 1.37 g/l, lo que terminó en un accidente de tránsito que causó daños materiales al vehículo estatal.

Estos resultados reafirman el firme compromiso del Ministerio Público en vigilar y sancionar el uso indebido de los bienes públicos, reforzando la lucha contra la corrupción dentro de las instituciones públicas.