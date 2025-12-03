Paucar del Sara Sara tendrá Universidad Nacional de Formación Científica, Letras y Humanidades

Importante logro alcanzó la Municipalidad Provincial de Páucar del Sara Sara que cristaliza el anhelo de padres de familia y jóvenes de la región, por tantos años postrado. Se trata de la inscripción definitiva ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos SUNARP, del terreno ubicado en Ccaraspampa, Pausa, donde se elevará una sede de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (UNSCH).

Este es el resultado de un esfuerzo en conjunto de la Municipalidad Provincial de Páucar del Sara Sara a través de su alcalde, Augusto Cayo Cayo y la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga representado por su máxima autoridad, Dr. Emilio Ramírez Roca.

El terreno es un predio rústico con un área de 4.0267 hectáreas, ubicado en el sector Ccaraspampa, en la capital de la provincia, Pausa, el mismo donde se construirá una nueva sede de la tricentenaria universidad huamanguina.

«Es lo que se está trabajando de la mano con la universidad. Hemos hecho la gestión ante el Ministerio de Educación, ante la SUNEDU, para concretar este sueño, que toma su tiempo gestionar, y lo estamos logrando. Nos vamos contentos de esta gestión, poner en funcionamiento la primera universidad en Páucar del Sara Sara es una obra que abrirá oportunidades a nuestros hijos, a los jóvenes estudiantes, y no solo es un gran logro para nuestra provincia del sur también podrán acceder a la universidad jóvenes otras provincias. Y espero nos programen un buen financiamiento para el próximo año 2027”, subrayó el alcalde Augusto Cayo Cayo.

Mientras se hace realidad la construcción de esta nueva filial de la UNSCH, la Municipalidad Provincial de Páucar del Sara Sara, gestiona ante la SUNEDU, la evaluación de dos infraestructuras ya existentes para que sin más demoras se implementen las facultades de Ingeniería de Sistemas y Economía. De esta forma se podría decir que los exámenes de admisión se desarrollarán en marzo del año 2026, dijo con optimismo el alcalde Augusto Cayo Cayo.

“Este martes, tenemos una inspección en Pausa (capital de la provincia) por parte de SUNEDU, para hacer la evaluación de dos infraestructuras existentes, con el fin de realizar una implementación progresiva”, afirmó el burgomaestre.

Una de las infraestructuras existentes es la escuela antigua de Pausa, 24-300, que tiene aulas vacías, cuya remodelación está cargo de la municipalidad, que además cubrirá con personal administrativo diversas labores, al menos durante 1 o 2 años. Por otro lado está el colegio antiguo Mariano Melgar, que tiene una infraestructura en buenas condiciones pero requiere ser remodelada, para lo cual la municipalidad ya ha trabajado un IOAR, que todavía no ha sido identificado, razón por lo cual no se ha podido ejecutar este año.

“Pero el año que viene, a partir de enero, la municipalidad va a tener que trabajar en ello. Entonces el presupuesto de la municipalidad ya tiene previsto hacer este IOAR de remodelación, acondicionamiento para los laboratorios y todo, que van a contener estas dos escuelas, para las carreras de Ingeniería de Sistemas y Economía, que probablemente se iniciarán en aulas de sección y posteriormente emigrar a la filial definitiva”.

Por su parte, la UNSCH, a través de sus redes sociales, confirmó que un equipo técnico de la universidad, liderado por el Dr. Emilio Ramírez Roca, quién, en representación del rector y en su calidad de director de la Escuela de Posgrado, realizó un trabajo de inspección a los terrenos donde se implementará la filial de la UNSCH. Indican que allí funcionaran los programas de estudio de Economía, Ingeniería de Minas, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería en Industrias Alimentarias y Turismo.

La Municipalidad Provincial de Paucar del Sara Sara hará una inversión para la implementación del laboratorio de Física, sala de docentes, oficinas administrativas y demás áreas de la Filial UNSCH en la I.E. Mariano Melgar.

Se realizará la Transferencia de Terreno de 25 hectáreas ubicado en el distrito de Lampa, donado por la Comunidad Campesina de Lampa y el terreno de 4 hectáreas donado por la Agencia Agraria de Páucar del Sara Sara, ubicado en la ciudad de Pausa.