Ministerio de Educación presenta la primera biblioteca infantil para estudiantes con discapacidad visual

✓ Un servicio pionero que beneficia el desarrollo de los talentos de nuestros niños y les brinda oportunidades para una vida plena y productiva

El Ministerio de Educación (Minedu) presentó hoy la primera biblioteca infantil especialmente concebida para garantizar el acceso a la lectura de estudiantes con discapacidad visual, un servicio pionero en el país que marca un avance histórico en inclusión y acceso equitativo al aprendizaje.

La iniciativa, desarrollada por el Centro Nacional de Recursos de Educación Básica Especial (CENAREBE), beneficia a más de 1000 niños y adolescentes de Lima Metropolitana, quienes, por primera vez, cuentan con un espacio especializado que reúne textos en braille, audiolibros, dispositivos lectores y más de 7000 materiales accesibles diseñados para fortalecer sus habilidades lectoras y su desarrollo integral.

La actividad se realizó en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad y contó con la presencia de la viceministra de Gestión Institucional, Cecilia García Díaz, quien afirmó que “es momento de abrir cada vez más nuestro corazón y entender que las personas con discapacidad son parte de nosotros y tenemos que colaborar para que desarrollen sus talentos, se incorporen a la vida productiva en un futuro».

La viceministra Cecilia García recorrió las estaciones de producción braille del CENAREBE, donde verificó cómo se adaptan los textos escolares mediante el software EBRAI, la impresión en braille y la elaboración de imágenes en relieve utilizando hornos fuser, matrices de aluminio y equipos Thermoform.

“Esta biblioteca ofrece diversas opciones para distintos tipos de discapacidad: materiales con distintas texturas para las personas que no ven; producción de material para personas que no oyen. Son herramientas para el desarrollo de los distintos aprendizajes porque nosotros atendemos de manera especial a quienes más lo necesitan”, explicó visiblemente emocionada.

El recorrido continuó por la nueva biblioteca infantil, donde los estudiantes interactuaron con cuentos en braille, audiolibros y herramientas tiflotecnológicas que fortalecen la comprensión lectora desde edades tempranas. Luego, se visitó la biblioteca especializada del CENAREBE, donde se mostró el uso del sistema Koha para la organización bibliográfica, así como equipos como la máquina Perkins y el magnificador electrónico, que permiten a los usuarios acceder con autonomía a materiales adaptados.

El CENAREBE, durante el 2025, elaboró textos en braille para diversas direcciones del Minedu, superando los 2700 materiales adaptados para educación inicial, primaria, secundaria, básica alternativa, servicios en el ámbito rural y educación intercultural bilingüe. Para 2026, proyecta talleres de verano en braille, lengua de señas y tiflotecnología, ampliando el acceso a herramientas fundamentales para el aprendizaje inclusivo.

La presentación de la primera biblioteca infantil para estudiantes con discapacidad visual reafirma el compromiso del Minedu con un país donde todos aprenden en igualdad de condiciones y donde la accesibilidad no es un privilegio, sino un derecho garantizado.