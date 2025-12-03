Ministerio de Educación destaca avances y nivel académico de escolares de los COAR

TALENTO PERUANO

 Viceministra de Gestión Pedagógica, María Esther Cuadros, inspeccionó instituciones educativas de Tacna

 Junto a la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, verificó los avances de la campaña del Buen Inicio del Año Escolar

La viceministra de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación (Minedu), María Esther Cuadros, destacó la importancia y el alto nivel académico alcanzado por los estudiantes de los 26 Colegios de Alto Rendimiento (COAR), y felicitó a quienes, gracias a su talento, han conquistado importantes premios en eventos académicos y deportivos en los ámbitos nacional e internacional.

Durante la inspección realizada en Tacna, en el marco de la estrategia “Minedu en tu región”, Cuadros, junto a la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, recorrió el COAR Tacna, que brinda servicio educativo a 293 estudiantes. En el lugar, verificó el desarrollo de las actividades académicas y el avance de los preparativos para la campaña del Buen Inicio del Año Escolar 2026.

«Es un orgullo saber cómo nuestros estudiantes están desarrollando importantes proyectos con los cuales representan al Perú, demostrando su talento y dedicación. Estamos comprometidos en seguir brindando un mejor servicio para que sigan alcanzando sus objetivos, porque ustedes representan el futuro del país”, afirmó la viceministra.

La viceministra resaltó el trabajo del grupo Warawaranaka II del COAR Tacna, integrado por los escolares Angélica Aceituno, Máximo Patiño y Darío Jaquehua, quienes este año obtuvieron la medalla de bronce en la X Olimpiada Internacional de Normalización (OIN) que se desarrolló en Corea del Sur; así como el talento de la estudiante de 4.º grado, Fernanda Quenta, quien obtuvo una beca del programa Jóvenes Embajadores 2025, llevado a cabo en Estados Unidos del 18 de octubre al 1 de noviembre de 2025.

Asimismo, felicitó al director del COAR Tacna, Freddy Jiménez, al equipo docente que lo acompaña en su gestión y a los estudiantes que desarrollan el Currículo Nacional de Educación Básica (CNEB), complementado con el Programa del Bachillerato Internacional (IB). “Tienen un enorme potencial y la posibilidad de acceder a oportunidades educativas de calidad”, manifestó.

Horas más tarde, supervisó la Institución Educativa Inicial 344 Nilda Rejas Chambilla, que cuenta con EduCuna, un servicio especializado de atención integral a 24 niños de 12 a 36 meses y que, en su segundo año de implementación, continúa consolidándose como una estrategia clave para garantizar el desarrollo temprano en la región.

El EduCuna de Tacna cuenta con un equipo integrado por dos docentes y cuatro auxiliares, quienes trabajan mediante actividades lúdicas, rutinas cotidianas y un acompañamiento afectivo orientado a fortalecer las capacidades fundamentales en la primera infancia.

Además, la viceministra participará en la reunión intersectorial entre el gobernador de Tacna y diversas autoridades para impulsar el destrabe de proyectos de infraestructura en la región.