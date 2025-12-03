Midis solicitó al Ministerio Público, Contraloría y Digesa acompañar el proceso de contratación pública 2026

Como parte de las acciones de control y fiscalización previstas para el proceso de contratación pública 2026, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a través de su titular, Lesly Shica, solicitó a la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y el Ministerio de Salud, a través de Digesa, brindar el acompañamiento respectivo, que será fundamental para el logro del objetivo planteado.

Al respecto, la ministra Lesly Shica, enfatizó que, “el nuevo proceso va a contar con el acompañamiento del contralor general de la República, a quien le hemos solicitado su apoyo; también del Ministerio Público, representado por el Fiscal de la Nación y al Ministerio de Salud, para contar con Digesa. Queremos hacer una gestión transparente y esa voluntad no solo puede ser de palabra, si no en la práctica”.

En el documento enviado por la titular del Midis al ministro de Salud, Luis Quiroz (convocando a Digesa); Tomás Gálvez, fiscal de la Nación (i) y César Aguilar, contralor general de la Republica, se señala que este acompañamiento, es “en atención a que este proceso constituye un hito de especial relevancia para el sector, por su impacto directo en la operación del servicio alimentario escolar y en la confianza ciudadana respecto a la gestión pública”.

En relación al proceso de convocatoria pública, la ministra dijo que será abierto a la industria en general. “El proceso está abierto para todas las empresas, para toda la industria responsable; nos hemos reunido con la Sociedad Nacional de Industrias y las empresas que quieran invertir en el presente del Perú, y en el futuro, porque eso representan nuestros niños”, señaló.

Convocatoria Pública

En razón a ello, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) del Midis lanzó el 2 de diciembre la convocatoria pública para los proveedores interesados en el proceso de contratación 2026. La convocatoria y difusión de bases inicia hoy martes 2 de diciembre. Los postores podrán presentar sus consultas u observaciones este jueves 4 y viernes 5 de diciembre, las que serán absueltas el miércoles 10 y el jueves 11. Estos aportes se integrarán en la versión final de las bases, a ser publicadas del 12 al 15 de diciembre. La presentación de propuestas técnicas y económicas se realizará el 16 y 17 de diciembre.

De acuerdo con las bases y cronograma previsto, se continuará con la etapa de evaluación y calificación de propuestas técnicas y económicas, y luego la adjudicación y notificación de postoras/es ganadores. También se ha considerado un plazo para la presentación de impugnaciones y la solución de controversias, si es que hubiere. Para participar en el Proceso, los postores podrán inscribirse hasta el 15 de diciembre en la página web: https://procesodecompras2026.pae.gob.pe/.

Se resalta que el proceso de contratación incluye los filtros necesarios para evitar que las empresas que hayan ocasionado afectación a la salud puedan inscribirse en el Registro de Participantes. Asimismo, tampoco podrán participar las empresas que no cuenten con el correspondiente Registro Nacional de Proveedores (RNP).