Manchan de sagre campaña electoral:  precandidato presidencial Rafael Belaunde Llosa salió ileso en extraño atentado a balazos

«Es un milagro que solo tenga raspones”: El precandidato presidencial de Libertad Popular sobrevivió a un atentado armado. Móvil de la agresión continúa en investigación

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, acudió al lugar del ataque en Cerro Azul, pero se retiró sin prestar declaraciones a la prensa

La crisis de inseguridad que vivimos y que, sin duda alguna, se acentuará más durante la campaña electoral ya nos dejó un candidato a diputado asesinado en Piura y ayer un atentado contra el candidato presidencial Rafael Belaunde Llosa en Cerro Azul, Cañete, generó una ola de reacciones en el escenario político peruano y puso en primer plano la preocupación por la seguridad de los aspirantes a cargos públicos en el país. No obstante, el exministro descartó que el hecho tenga relación con un acto partidario.

En declaraciones a la prensa, justo en un banner de su inmobiliaria, Belaúnde Llosa describió el episodio como un hecho inexplicable y agradeció tanto a la Policía Nacional como a los oficiales que acudieron al lugar. Subrayó que, pese a la gravedad del ataque, solo sufrió raspones posteriores al incidente. “No considero otra cosa más que un milagro que no haya tenido más que unos raspones que son posteriores al incidente”, expresó.

Lo que generó ciertas dudas, pues le pegaron un par de balazos al auto y el candidato

tuvo tiempo para tomarse un selfie con algunas gotas de sangre en la camisa y en la cara salpicadas del conductor herido. Por la cercanía de Harvey Colchado al candidato más parecería un “Armani”, como se dice en el argot popular.

Al supuestamente verse atacado lo que hizo el candidato de Libertad Popular repelió el ataque con su arma personal y es por eso que aparecen en las fotos publicadas las balas de salida en el parabrisas del vehículo. Algunos, siempre en el intento de criminalizar a la minería informal, lo quieren vincular a su posición contraria a la ampliación del Reinfo.

Lo cierto y concreto que Belaunde Llosa es uno más de los candidatos defensores de minera La Poderosa. Claro, ninguno tan obvio como la señora Boluarte que hasta despachaba desde las oficinas de La Poderosa en Pataz.

Los hechos supuestos

Como se sabe, el ataque se produjo en horas de la mañana del martes 2 de diciembre, cuando sujetos armados dispararon contra el vehículo en el que se desplazaba el precandidato. La noticia fue confirmada por Pedro Cateriano, candidato a la primera vicepresidencia por la misma agrupación, quien en diálogo con RPP destacó que, afortunadamente, los atacantes no lograron su objetivo y lamentó el contexto de violencia que atraviesa el país.

Por su parte, el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, que se negó a declarar en el lugara de los hechos, pero posteriormente en un medio local informó que según el testimonio del propio precandidato, este no había recibido amenazas, extorsiones ni chantajes previos al atentado. Asimismo, que se encontraba solo y respondió con al menos 12 disparos.

“El señor Belaunde disparó por lo menos 12 tiros también. En el ataque no hubo heridos. Él estaba solo, no tenía chofer”, señaló el jefe policial, que informó que la Policía ya activó el plan cerco. “Estamos esperando los reportes de los peajes, de la salida, de los testigos, está haciendo una investigación prolija de la cual estaremos dando cuenta a la opinión pública”, dijo.