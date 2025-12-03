La Victoria realizó megaoperativo para recuperar espacios ocupados por más de 10 mil ambulantes en Gamarra

Con el objetivo de recuperar los espacios públicos tomados por más de 10mil ambulantes en el Damero C, la Municipalidad de La Victoria reunió cerca de 300 agentes municipales y 500 policías para el sostenimiento del orden público.

Con la presencia de más de 200 agentes municipales y el respaldo de 500 policías, la Municipalidad Distrital de La Victoria llevó a cabo el operativo para la recuperación y reordenamiento del ‘Damero C’ de Gamarra. Un trabajo que hará de manera sostenida durante todo el mes de diciembre e inicios del próximo año en busca de garantizar la seguridad del millón de personas que visitan el emporio comercial durante fiestas navideñas y de fin de año.

Se trata del despliegue de personal en las vías de Humboldt, Hipólito Unanue, Sebastián Barranca, Bausate y Meza, San Cristóbal y San Pablo, arterias tomadas por el comercio informal durante muchos años. La actual gestión municipal, liderada por el alcalde Rubén Cano Altez, busca de esta manera la recuperación pacífica y sin costo social, atendiendo al clamor de los comerciantes formales de los recuperados Dameros A y B.

Durante la madrugada, personal municipal, respaldado por la Policía Nacional, desplegaron trabajos de recojo de basura, barrido, hidrolavado, pintado de calzada, mantenimiento del ornato y señalización de los espacios determinados (previo consenso) para el comercio. También se contó con la presencia de 4 grúas para la liberación de vías tomadas por vehículos en desuso. Sobre esto, cabe señalar que la Municipalidad de La Victoria, a través de sus ordenanzas municipales, cuenta con el amparo legal para el trabajo de las grúas.

Trabajo previo de inteligencia municipal y policial además permitió identificar predios usados como almacenes informales. Son estos puntos los utilizados por ambulantes para guardar su mercadería. La recuperación del Damero C busca cortar este circuito de informalidad. Cabe señalar que el municipio no irá más allá de sus funciones, respetando los límites con Lima Metropolitana.

Formalidad y desarrollo

Hace un mes, con la presencia del presidente de la República, José Jeri, se conmemoró un año de la recuperación pacífica del Damero B de Gamarra. En esa oportunidad el alcalde distrital valoró lo conseguido en coordinación con los comerciantes del emporio comercial textil más grande de todo el país. «La Victoria no arruga ante la delincuencia e informalidad. Seguiremos modernizando el distrito», dijo. El sostenimiento de la formalidad en los dameros A y B no han pasado desapercibido para empresarios extranjeros que buscan replicar el modelo en Chile, por ejemplo.

Un millón de personas visitan Gamarra

Días atrás, el municipio también lanzó el plan ‘Navidad Segura en Gamarra 2025’ con la novedad de 100 agentes ‘Robocops’ de fiscalización, además del monitoreo permanente de las 50 cámaras de videovigilancia desplegadas en los 3 dameros de Gamarra. Aquella vez se subrayó que por fiestas navideñas y de fin de año, el emporio comercial puede recibir hasta un millón de personas al día. Algo que no pasó desapercibido para las autoridades locales orientadas en buscar la seguridad de los visitantes y vecinos del distrito.