Incendio arrasa con 17 buses en cochera de Ate y deja a decenas de trabajadores sin sustento

El incendio consumió esta madrugada vehículos de transporte en una cochera de Ate. Los transportistas perdieron sus herramientas de trabajo y arrastran deudas bancarias. La Policía investiga las causas.

Un incendio de gran magnitud consumió hasta 17 buses de transporte público esta madrugada en una cochera particular ubicada en la avenida Húsares de Junín, en Ate. El siniestro dejó pérdidas millonarias para tres empresas de transporte y dejó a decenas de trabajadores sin sustento. La emergencia no causó víctimas mortales ni heridos, pero el impacto económico es devastador para los transportistas afectados.

Quince unidades de bomberos atendieron la emergencia

El Cuerpo de Bomberos reportó el siniestro minutos después de las 2:00 a.m. de este miércoles. Quince unidades acudieron al lugar para controlar las llamas que se propagaron rápidamente entre los vehículos estacionados. Carlos Malpica, jefe departamental de Lima Este, confirmó que el fuego fue controlado sin registrar daños colindantes ni afectación a la población.

«Actualmente, ya no hay fuego activo y solo estamos procediendo a ubicar los tanques de combustible de los buses para enfriarlos, y estamos en la parte final de la emergencia. Lo bueno es que no ha habido daños colindantes, ni afectación de población ni bomberos heridos», declaró Malpica.

Tres empresas perdieron sus unidades

Los buses calcinados pertenecen a tres empresas de transporte público. Etmimsa sufrió la mayor pérdida con 15 unidades destruidas. Las empresas Nassac y Angamos perdieron un bus cada una, según confirmaron fuentes policiales. El siniestro representa un golpe económico considerable para estas compañías y sus trabajadores.

Transportistas se quedan sin herramientas de trabajo

Los conductores y trabajadores de Etmimsa expresaron su desesperación tras perder sus vehículos. «Hemos perdido todo, no tenemos nada para trabajar. Nos hemos quedado sin trabajo, sin herramienta de trabajo, con deudas en el banco», declaró un transportista.

Los afectados aseguraron que no recibieron amenazas previas de extorsionadores. Esta versión aún debe ser verificada por las autoridades. La Policía Nacional del Perú inició las diligencias para determinar el origen del incendio sin descartar ninguna hipótesis.