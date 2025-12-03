Flamengo le ganó a Ceará 1-0 y se coronó campeón del Brasileirao

Flamengo se consagró campeón del Brasileirão 2025, gracias al triunfo 1-0 ante Ceará, esta noche en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. A falta de una fecha para que termine la Serie A del fútbol brasileño, el «Mengão» firmó un año histórico, pues además de la Liga de Brasil, se coronó campeón en la Copa Libertadores, derrotando a Palemiras 1-0 en el Estadio Minumental de Lima el savado último.

El colombiano Jorge Carrascal fue una de las figuras en el remate de la temporada, y así lo demostró contra Ceará, pues realizó la asistencia para el gol del título, que anotó Samuel Lino.

El palmarés del fútbol brasileño lo lidera Palmeiras, con 12 títulos. Flamengo dio el salto al llegar a la octava coronación e igualar al Santos FC. Corinthians quedó con 7 títulos y São Paulo con 6 estrellas.

Jorge Carrascal terminó siendo uno de los jugadores indiscutibles para el técnico Filipe Luis, y ahora espera tener un gran 2026, en el que pueda brillar en el club brasileño para entrar en la convocatoria oficial de Colombia para la Copa Mundial.

Jorginho (en la foto) posando con el trodeo del Brasileirao y la Copa Libertadores, festejando una semana memorable para el club más popular de Brasil.