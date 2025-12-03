Fiscal que lideró operativo contra Alan García cae cobrando coima: era adjunto de José Domingo Pérez

La detención en flagrancia de Henry Amenábar, mano derecha del Equipo Especial Lava Jato, expone la corrupción dentro del grupo que investigaba la corrupción y reabre cuestionamientos sobre el operativo del 17 de abril de 2019

La Policía Nacional del Perú detuvo este martes al fiscal Henry Amenábar Almonte cuando cobraba una coima de tres mil dólares para favorecer a un investigado, según el parte policial. El caso sacude al sistema judicial porque Amenábar fue adjunto directo de José Domingo Pérez durante las diligencias más sensibles del Equipo Especial Lava Jato, incluido el operativo en la casa de Alan García el 17 de abril de 2019, día en que el expresidente se quitó la vida.

El fiscal que estuvo en casa de García

Amenábar participó activamente en el cerco dispuesto en la vivienda del expresidente el día del allanamiento. Ricardo Pinedo, exsecretario personal de García, reiteró que encontró a agentes de la Diviac y al fiscal intervenido «almorzando en el comedor del presidente» junto con Harvey Colchado minutos después de la tragedia. «Les pedí que se retiren, que ya habían conseguido su objetivo», afirmó Pinedo.

Carla García, hija del expresidente, señaló: «Cuánto habrá recibido el fiscal Amenábar por seguir metido en la casa de mi papá rebuscando después de su muerte». Consideró que actuó «por orden de Pérez y Vela» y que «hoy fue encarcelado por corrupto. Siempre lo ha sido».

El golpe al Equipo Especial Lava Jato

El exministro de Justicia José Tello calificó el caso como «un misil a la línea de flotación del Equipo Especial Lava Jato». Amenábar no era «un adjunto cualquiera, sino la mano derecha operativa de José Domingo Pérez y pieza clave en la gestión de Rafael Vela». La captura «desmorona la narrativa de ‘reserva moral'» que sostuvo por años a ese grupo de trabajo.

Tello afirmó que «este hecho gravísimo proyecta un velo negro ineludible sobre el 17 de abril de 2019» y cuestionó la «idoneidad ética» de quien condujo la diligencia. La Fiscalía debe impulsar una «reestructuración y auditoría total» del equipo responsable de las principales investigaciones del caso Lava Jato, sostiene el exministro.