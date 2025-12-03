Extorsión en San Martín de Porres: sicarios descargan 29 balazos contra pollería

Sujetos armados balearon la pollería la noche del martes en un nuevo caso de extorsión. Los propietarios ya habían denunciado amenazas previas.

Una pollería ubicada frente a la avenida Pacasmayo en San Martín de Porres fue baleada con al menos 29 disparos la noche del martes 2 de diciembre. El ataque dejó impactos visibles en varios pisos del local y casquillos dispersos en la pista y veredas. Los propietarios venían recibiendo amenazas y exigencias de dinero desde semanas atrás por parte de una presunta banda de extorsionadores. No se registraron heridos, aunque varios clientes estaban dentro del establecimiento al momento del ataque.

El ataque

El ataque ocurrió alrededor de las 10:00 p.m. cuando varios clientes aún permanecían dentro del local. Un grupo de sujetos armados llegó en motocicletas y abrió fuego directamente contra la fachada del establecimiento, según información policial.

Los impactos quedaron visibles en los pisos segundo, tercero y cuarto, donde funcionan viviendas, una sala de recepciones y zonas de juegos infantiles. Los agentes encontraron casquillos dispersos en la pista y veredas cercanas. Los vecinos consideran un «milagro» que no haya habido heridos.

Amenazas previas

Los propietarios ya habían alertado sobre amenazas de una presunta banda de extorsionadores que les exigía fuertes sumas de dinero a cambio de dejarlos trabajar. Esta no sería la primera vez que los delincuentes atacan el negocio, según fuentes policiales.

El pasado 20 de noviembre, individuos desconocidos intentaron ingresar a robar la pollería. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad. Desde entonces, los dueños han vivido en constante alerta.

Temor en la zona

«Cada vez es peor. Aquí ya no podemos vivir tranquilos», contó un residente que prefirió mantener su nombre en reserva por temor a represalias.

Los vecinos señalan que estas prácticas se han vuelto recurrentes en la zona y temen que nuevas extorsiones se expandan a otros locales comerciales. «Hoy fue esta pollería, mañana puede ser cualquiera de nosotros», lamentó una comerciante del sector.