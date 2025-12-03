Exitoso fue el Campeonato Sudamericano de Atletismo Máster en Santiago de Chile

Un saldo positivo tuvo la representación peruana, que participó recientemente en el Campeonato Sudamericano de Atletismo Máster, realizado en Santiago de Chile con más de 2400 inscritos, donde ocuparon el cuarto lugar en el medallero general con 79 medallas de oro, detrás del anfitrión Chile, Brasil y la Argentina. Fue todo un éxito el desarrollo del evento en la pista atlética del Estadio Nacional.

Entre los atletas peruanos destacados, podemos mencionar a Juan Llerena con 4 medallas de Oro, Luis Huarcaya con 2 de Oro y 6 de Plata, Grace Arribasplata, Claudia Meneses, Karla Mendoza, Jaime León Pallete, Pedro Horna, Jorge Cárdenas 3 de Oro, Alejandro Zárate, Nelson Rodríguez, Miguel Bouroncle entre otros.

En la foto figuran los brillantes ganadores de medallas de Oro. Jorge Cárdenas de 93 años en 100, 200 y 400 metros y Claudia Meneses en 100 y 200 metros, acompañados por el cumplidor Jorge Arriola. Buen trabajo de apoyo de Adas Perú y un orgulloso comportamiento de los atletas que representaron con alto espíritu deportivo al Perú.