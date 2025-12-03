Dupla peruana Pamela Noya y Adriana Sanguinetti ganaron oro en Remo de los Bolivarianos

El corazón del remo peruano late más fuerte que nunca. En la modalidad W2x femenino, Pamela Noya y Adriana Sanguineti conquistaron la medalla de oro, firmando una actuación impecable en los XX Juegos Bolivarianos Lima–Ayacucho 2025.

Con potencia, disciplina y una sincronía que se sintió desde la primera remada, la dupla cruzó la meta dejando al Perú en lo más alto del podio. Su entrega lo dijo todo: este triunfo es fruto de pasión, esfuerzo y una conexión perfecta en el bote.

VARILLAS AVANZA EN TENIS

“Juanpi” avanza a paso firme. El tenista nacional Juan Pablo Varillas consiguió una buena victoria sobre el colombiano Juan Gómez, logrando así el boleto a las semifinales de los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025.

En un partido disputado en la cancha central del Club Lawn Tennis de Jesús María, el tenista peruano se impuso por 2 sets a 1 sobre el cafetero, con parciales de 6-2, 3-6 y 6-2. Así, Varillas, quien marcha en el puesto 257 del ranking ATP, busca obtener dos medallas en el torneo, pues también lo hizo en dobles masculino, donde forma pareja con Arklon Huertas del Pino.