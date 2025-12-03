CRIS MJ el artista urbano más viral apertura nueva zona para sus fans y cantará en el Arena Monumental

El artista urbano más viral de las plataformas digitales, CRIS MJ se acerca a Lima con su “Apocalipsis Tour” para presentarse el sábado 13 de diciembre en el Arena Monumental y a pedido del público apertura nueva zona.

Sí, Cris MJ abre una nueva zona denominada “Tribuna Fans” con lo cual amplía el aforo de su súper concierto y con precios al alcanze del bolsillo de la masa popular.

El chileno conocido por su hits “Gata Only”, “Diablona” , “Daytona” y “Una noche en Medellín lanzó este año su nuevo álbum “Apocalipsis” el cual une el reggaetón clásico con melodías futuristas, el ritmo con la melancolía, la calle con una estética inspirada en el arte antiguo y las mitologías del fin del mundo.

Este tercer álbum que incluye 18 temas inéditos como “Vamos a bailotear” que es #1 en Spotify Chile, además de “Maybach”, “Braile” , “7 trompetas”, “Tercer Cielo”, y “Frozen “ (rinde homenaje a Michael Jackson”) entre otros.

Los tickets para ver a Cris MJ están disponibles en la plataforma de Teleticket con un promo flash por tiempo limitado con los siguientes precios y zonas:

Tribuna Fans : s/.61

Vip: s/.115

Súper Vip: s/.190

Platinum Stand up: s/.266

Platinum Box : s/.3,807

IG: @cris_emejota

Una noche en Medellín

https://youtu.be/EaIh7tRqdqM?si=n-ZoM41QKbusNVro