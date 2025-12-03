Christian Cueva rescindió contrato con Emelec de Guuayaquil. Su futuro estará en Juan Pablo II

Todo se acabó. Tras seis meses en el club Emelec de Guayaquil, se dio a conocer de forma oficial que el volante peruano Christian Cueva, no continuará en el equipo ecuatoriano y ya se encuentra evaluando otras opciones para seguir jugando, siendo la principal la de Juan Pablo II de la Liga 1 de Perú.

El entrenador argentino Guillermo Duró del ‘Bombillo’ (Emelec), indicó sobre el jugador peruano: «Él no la estaba pasando bien, no se sentía cómodo. Tiene las opciones de otros clubes y bueno prefirió rescindir contrato. Llegó a un arreglo con los dirigentes para volver a su país».

Por su parte, el gerente deportivo, Edison Baldeón, anunció en una emisora guayaquileña: «Ayer conversamos con Christian (Cueva) y llegamos a un feliz término para ambas partes. Él es un caballero, muy razonable, estuvimos de acuerdo, y no vamos a tener inconvenientes».

Cabe recordar que Christian Cueva tenía contrato hasta junio del 2026 con Emelec. En estos casi seis meses, el volante peruano jugó 16 duelos, logrando anotar 2 goles y dar 2 asistencias. Además, ‘Aladino’ tuvo problemas con la puntualidad en los pagos en el Emelec.