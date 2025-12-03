Home DEPORTES Christian Cueva rescindió contrato con Emelec de Guuayaquil. Su futuro estará en...

Christian Cueva rescindió contrato con Emelec de Guuayaquil. Su futuro estará en Juan Pablo II

Todo se acabó. Tras seis meses en el club Emelec de Guayaquil, se dio a conocer de forma oficial que el volante peruano Christian Cueva, no continuará en el equipo ecuatoriano y ya se encuentra evaluando otras opciones para seguir jugando, siendo la principal la de Juan Pablo II de la Liga 1 de Perú.

El entrenador argentino Guillermo Duró del ‘Bombillo’ (Emelec), indicó sobre el jugador peruano: «Él no la estaba pasando bien, no se sentía cómodo. Tiene las opciones de otros clubes y bueno prefirió rescindir contrato. Llegó a un arreglo con los dirigentes para volver a su país».

Por su parte, el gerente deportivo, Edison Baldeón, anunció en una emisora guayaquileña: «Ayer conversamos con Christian (Cueva) y llegamos a un feliz término para ambas partes. Él es un caballero, muy razonable, estuvimos de acuerdo, y no vamos a tener inconvenientes».

Cabe recordar que Christian Cueva tenía contrato hasta junio del 2026 con Emelec. En estos casi seis meses, el volante peruano jugó 16 duelos, logrando anotar 2 goles y dar 2 asistencias. Además, ‘Aladino’ tuvo problemas con la puntualidad en los pagos en el Emelec.

