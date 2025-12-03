Beatriz Merino abandona la Universidad César Vallejo tras una década al servicio de Acuña

La exdefensora del Pueblo se despide de la UCV mientras crece la tensión por la intromisión de organismos internacionales en casos de derechos humanos

Beatriz Merino renunció a la Universidad César Vallejo después de diez años como Presidenta Ejecutiva. La renuncia se hará efectiva el 31 de diciembre de 2025. Durante su gestión en la universidad de César Acuña, el número de estudiantes creció de 60 mil a 215 mil. Paralelamente, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, firmó un convenio con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) para investigar las protestas de 2022.

La decisión genera cuestionamientos sobre la soberanía nacional. Además, Fernando Rospigliosi arremetió contra la exfiscal Delia Espinoza, mientras el MEF reporta optimismo económico y la tensión con Venezuela llega a un punto crítico.

ONU interviene en casos de protestas

La OACNUDH publicó en octubre de 2023 un informe de 54 páginas sobre las protestas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. Las manifestaciones estallaron tras la vacancia y detención de Pedro Castillo por el golpe de Estado fallido. El documento señala que las autoridades restringieron indebidamente los derechos humanos de los manifestantes por uso excesivo de la fuerza. Menciona el uso de fuerza letal y detenciones arbitrarias por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

El organismo internacional presenta 18 recomendaciones al Estado peruano. Pide abstenerse de declarar estados de emergencia salvo en situaciones verdaderamente excepcionales. Propone prohibir el «terruqueo» y el uso de armas de reglamento de las Fuerzas del Orden. La OACNUDH demanda que la normativa nacional se supedite a la normativa internacional sobre derechos humanos. Janet Tello firmó un convenio para que la oficina de Naciones Unidas participe en procesos judiciales

Nacionales.

Otros temas de la agenda nacional

Rospigliosi denunció que Delia Espinoza lo ha querellado. Afirma que la exfiscal «dispara acusaciones a diestra y siniestra» pero no persigue delincuentes ni terroristas. Dice que Espinoza dedica su tiempo a perseguir militares, policías y quienes los respaldan. Rospigliosi califica a Espinoza de «desquiciada» y considera que «la mafia caviar y sus esbirros están perdiendo posiciones».

El MEF reporta que la recaudación fiscal creció 11.5% entre enero y noviembre. Alcanzó 159,473 millones de soles. El ministerio culminó 465 medidas del shock de desburocratización y eliminó el 50% de las barreras burocráticas identificadas.

Trump rechazó la propuesta de Maduro de amnistía total para él y su familia a cambio de abandonar Venezuela. El almirante retirado James Stavridis advierte que el cierre de los cielos venezolanos anunciado por Trump «no es un gesto diplomático». Afirma que «suele significar una sola cosa: se acerca el día D».