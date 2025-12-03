Bajo el paraguas del Reinfo quieren meter la ley de casinos de contrabando

Bajo el paraguas del Reinfo quieren meter la ley de casinos de...

El Pleno decidirá mañana: Reinfo avanza como herramienta de orden y formalización, mientras intentan colar de contrabando la cuestionada ley de casinos

El Congreso debatirá mañana uno de los temas más esperados por los pequeños productores mineros: la aprobación del Reinfo, una herramienta que permitirá ordenar y formalizar a miles de trabajadores que hoy viven en la incertidumbre por la falta de reglas claras y un sistema que estuvo paralizado durante meses.

Mientras el país espera una decisión responsable que dé estabilidad a regiones completas, otro bloque parlamentario está intentando, sin debate y sin transparencia, reactivar la polémica ley de casinos impulsada por Lady Camones, una norma observada por el gobierno de la presidenta Dina Boluarte en agosto de 2025 por representar beneficios indebidos para grandes operadores privados y debilitar el marco de control del Mincetur.

Reinfo: una herramienta esperada para dar seguridad jurídica, formalización y control al Estado

El Reinfo —Registro Integral de Formalización Minera— se ha convertido en una demanda urgente de miles de mineros artesanales y de pequeña escala que requieren un marco legal que les permita formalizarse, acceder a financiamiento, cumplir obligaciones ambientales y generar empleo sin caer en la ilegalidad.

A diferencia de lo que sostienen ciertos sectores interesados en bloquearlo, el Reinfo no es una amnistía, sino una ruta de formalización y fiscalización gradual que permitirá:

• Identificar a cada operador con trazabilidad.

• Incorporar nuevas obligaciones de control ambiental.

• Evitar que mafias utilicen la informalidad como escudo.

• Dar seguridad jurídica a regiones donde la minería es el principal motor económico.

Para amplios sectores técnicos y sociales, su aprobación es un paso necesario para ordenar el sector y dotar al Estado de mejores herramientas, no menos.

“Lo peor que se puede hacer es mantener al minero fuera de la ley”, advierte un especialista consultado.

Mientras tanto, intentan pasar de contrabando la Ley de Casinos observada en 2025

Mientras el debate del Reinfo avanza con respaldo social y técnico, en paralelo un grupo parlamentario viene presionando para incluir, sin consenso y sin prioridad, la cuestionada Ley de Casinos promovida por Lady Camones.

Se trata de la misma norma que el Ejecutivo observó en agosto de 2025, advirtiendo:

• Reducción de cargas tributarias a grandes empresas del juego.

• Entrega de beneficios que comprometen la recaudación futura.

• Debilitamiento de la fiscalización del Mincetur.

• Riesgos de captura regulatoria por operadores con intereses privados.

Las observaciones fueron claras: la ley no beneficia al Estado ni a la ciudadanía, sino a un reducido sector con capacidad de lobby.

Pese a ello, según fuentes parlamentarias, la norma estaría siendo impulsada “de contrabando” para que sea votada mañana junto con el Reinfo, aprovechando que la atención pública está centrada en la formalización minera.

El lobby de Fuerza Popular detrás de la maniobra

Diversos legisladores alertan que Fuerza Popular estaría presionando para reactivar la Ley de Casinos, pese a que fue duramente cuestionada por el Ejecutivo, especialistas y organizaciones anticorrupción.

Una congresista que solicitó reserva señaló:

“Quieren meter la ley de casinos por la puerta falsa. No tiene dictamen actualizado, no hay consenso y no está en agenda, pero están operando para que se vote mañana junto al Reinfo”.

El contraste es claro:

• El Reinfo beneficia a miles de trabajadores y fortalece el control del Estado.

• La Ley de Casinos recorta supervisión, favorece intereses privados y fue desestimada por el propio Gobierno.

Un Pleno decisivo para la transparencia y el interés público

Mañana el país verá si el Congreso realmente apuesta por la formalización minera, el orden y la estabilidad regional, o si permite que intereses privados capturen la agenda legislativa intentando colar una norma que ya fue objetada por su impacto negativo para el Estado.

El Reinfo representa inclusión, control y desarrollo.

La ley de casinos representa retroceso, lobby y opacidad.