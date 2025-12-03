Arsenal camina firme al título de la Premier League al vencer a Brentford 2-0

Imparable. Arsenal derrotó al Brentford 2-0 por la fecha 14 de la Premier League, y sigue líder manteniendo los cinco puntos de ventaja sobre Manchester City (33-28), sabiendo que en esta temporada es la que tiene para lograr el título, que s el es escapó en dos temporadas en el último tramo del torneo inglés.

Los tantos del equipo “gunner” los anotaron el español Mikel Marino a los 11’ y el inglés Bukayo Saka a los 91’. Brentford por momentos intentó hacerle la pelea al Arsenal, pero quedó en ello, logrando en el final asegurar los tres puntos el cuadro local, que sigue firme en el objetivo de campeonar.

Otros Resultados: Brighton 3 Aston Villa 4; Burnley 0 Crystal Palace 1; Wolves 0 Nottingham Forest 1; Leeds United 3 Chelsea 1; Liverpool 1 Sunderland 1.

Partido del Jueves: Manchester United- West Ham. Principales Posiciones: Arsenal 33: Manchester City 28; Aston Villa 27; Chelsea 24; Crystal Palace 23; Sunderland 23; Brighton 22; Liverpool 22; Manchester United 21.