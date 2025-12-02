Sindicato denuncia irregularidades en el MINSA

Los escándalos no cesan en el Ejecutivo. Según una denuncia del Sindicato Nacional de Trabajadores del MINSA (SINAPESCRE-MINSA), el ministro de Salud, Luis Quiroz Avilés, y su jefe de gabinete, Manuel de la Flor, dieron la orden para que se cancele y luego se anule la cancelación (aunque suene contradictorio) de una licitación de equipamiento médico-aduciendo una inexistente falta de presupuesto.

Se trata de la Licitación Pública -SM-8-2025-PRONIS-1 correspondiente a la Adquisición por más de S/. 226 millones de soles del Equipamiento Hospitalario Integral para la ejecución del Proyecto de Inversión Pública “Mejoramiento y Ampliación de los servicios de salud del hospital regional Zacarías Correa Valdivia, distrito de Ascensión, provincia y departamento de Huancavelica con CUI No. 2354781”.

El Sindicato informa que el ministro Quiroz Avilés, además de ordenar que se anule la cancelación del proceso y se reactive, dio la orden expresa de que se le otorgue la buena pro a una empresa china que previamente había sido eliminada por no cumplir con los requisitos establecidos en las bases. La favorecida sería la empresa china SUMEC.

Más grave aún, ordenó que se cambie al jefe de la Unidad de Administración y Finanzas del Pronis, a fin de que sea nombrado en su reemplazo el abogado Ricardo Francisco Ramírez Moreno, quien lo primero que hizo fue cambiar a los miembros del comité especial para colocar a personal de su confianza para otorgar la buena pro a una empresa que no cumple con lo requerido en las bases.

Lo más grave es que esta empresa china proveerá únicamente equipos chinos por más de 60 millones de dólares a esta Mega obra hospitalaria en Huancavelica, cuando los expertos señalan que un equipo médico de procedencia china cuesta menos de la mitad del precio.